Суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на цену газа для Польши
16:53 23.12.2020 (обновлено: 21:22 23.12.2020)
ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу "Газпрома" на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу по Ямальскому контракту, сообщил концерн PGNiG.
По данным польской компании, суд "признал, что жалоба поданная ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" ("Газпром") на частичное решение Арбитражного суда Стокгольма по поводу цены на газ, "является неприемлемой с формальной точки зрения".
"Суд не предоставил право подать апелляцию, что означает, что его решение является законным", — говорится в сообщении.
Кроме того, с российской компании взыскали в пользу PGNiG затраты на судебный процесс.
Так называемый Ямальский контракт действует до 2022 года и предусматривает поставки в Польшу около десяти миллиардов кубометров российского газа в год. При этом Варшава по условию "бери или плати" обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров.
В конце марта в PGNiG заявили, что компания по решению Стокгольмского арбитража имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. Там пояснили, что суд изменил формулу цены в рамках контракта из-за ее непосредственной зависимости от котировок на природный газ на европейском рынке, а решение касается поставок с начала 2014 года.
"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG допсоглашение к контракту, отражающее решение суда о пересмотре цены. Летом компания сообщила, что перечислила средства, но продолжает обжаловать решение суда.
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