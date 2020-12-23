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Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом
Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом
Трубопровод "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:42
2020-12-23T12:42
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
дмитрий песков
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией", - сказал Песков журналистам.Ранее он отмечал, что лучшим ответом на противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" будет его завершение."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дмитрий песков, сша, украина, в мире

Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом

12:42 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией", - сказал Песков журналистам.
Ранее он отмечал, что лучшим ответом на противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" будет его завершение.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореДмитрий ПесковСШАУкраинаВ мире
 
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