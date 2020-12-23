https://ria.ru/20201223/gazoprovod-1590541252.html

Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом

Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом

Трубопровод "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:42

2020-12-23T12:42

2020-12-23T12:42

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

дмитрий песков

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией", - сказал Песков журналистам.Ранее он отмечал, что лучшим ответом на противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" будет его завершение."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дмитрий песков, сша, украина, в мире