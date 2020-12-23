Песков назвал "Северный поток — 2" приоритетным проектом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией", - сказал Песков журналистам.
Ранее он отмечал, что лучшим ответом на противодействие реализации проекта "Северный поток — 2" будет его завершение.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"