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Островский: Смоленская область сохранит все социальные гарантии
Островский: Смоленская область сохранит все социальные гарантии
Смоленская область в 2021 году сохранит все социальные гарантии для населения, на эти цели будет направлено более 60% общего объема расходов, заложенного в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T21:25
2020-12-23T21:25
2020-12-23T21:25
смоленская область
россия
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смоленская область
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Смоленская область в 2021 году сохранит все социальные гарантии для населения, на эти цели будет направлено более 60% общего объема расходов, заложенного в региональном бюджете на будущий год, сообщил в среду губернатор области Алексей Островский в ходе ежегодной пресс-конференции. Встреча прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие журналисты региональных, муниципальных и федеральных СМИ, а также жители региона.По словам Островского, за 8 с лишним лет его работы на посту губернатора бюджеты области всегда носили социальную направленность.Он также напомнил, что за годы работы его команды в регион привлечено более 300 миллиардов инвестиций, что позволило сохранить существующие и создать новые рабочие места.В настоящее время в индустриальном парке "Феникс" строится обувная фабрика, крупные инвестиционные проекты реализуются в Гагарине, резидентом индустриального парка "Сафоново" стало предприятие "Русский лён", которое станет крупнейшим в стране по переработке льна. "В целом, гораздо больше предприятий в регионе открыто, а не наоборот", - отметил Островский.Повышению инвестиционной привлекательности области и решению социальных проблем способствует и реализация программы газификации. План на 2020 год предусматривает строительство свыше 170 километров газопроводов, 158 из них уже готовы. Газифицировано 11 сельских населенных пунктов, газ получили более 2,5 тысяч потребителей.В ответ на вопрос журналистов о сроках начала эксплуатации инфраструктурных объектов в индустриальных парках, губернатор сообщил, что вся инженерная инфраструктура в парках "Феникс" и "Сафоново" готова на сто процентов.В ходе пресс-конференции журналисты сделали акцент на предстоящих юбилеях – столетии со дня рождения Юрия Никулина, уроженца города Демидова, и предстоящих в 2021 году празднованиях в Гагарине в связи с 60-летием первого полета человека в космос, а также коснулись темы развития туризма. По его словам, в других районах области тоже много интересного, но по тем или иным причинам пока туристы туда не ездят. Ситуацию призвана исправить, в частности, рекламная кампания области под девизом "Смоленск. Есть что делать", которая по инициативе губернатора прошла в Москве.
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россия, алексей островский, москва, смоленская область
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости.
Смоленская область в 2021 году сохранит все социальные гарантии для населения, на эти цели будет направлено более 60% общего объема расходов, заложенного в региональном бюджете на будущий год, сообщил в среду губернатор области Алексей Островский
в ходе ежегодной пресс-конференции.
Встреча прошла в онлайн-формате. В ней приняли участие журналисты региональных, муниципальных и федеральных СМИ, а также жители региона.
По словам Островского, за 8 с лишним лет его работы на посту губернатора бюджеты области всегда носили социальную направленность.
"В разные годы размер расходной части бюджета региона, направляемой на социальные нужды, варьировался от 60 до 70 с лишним процентов. Что касается того, доволен ли я принятым бюджетом или нет, я никогда не буду доволен тем бюджетом, который не обеспечивает ту, максимально комфортную жизнь, которую заслуживают все смоляне", - пояснил он.
Он также напомнил, что за годы работы его команды в регион привлечено более 300 миллиардов инвестиций, что позволило сохранить существующие и создать новые рабочие места.
В настоящее время в индустриальном парке "Феникс" строится обувная фабрика, крупные инвестиционные проекты реализуются в Гагарине, резидентом индустриального парка "Сафоново" стало предприятие "Русский лён", которое станет крупнейшим в стране по переработке льна. "В целом, гораздо больше предприятий в регионе открыто, а не наоборот", - отметил Островский.
Повышению инвестиционной привлекательности области и решению социальных проблем способствует и реализация программы газификации. План на 2020 год предусматривает строительство свыше 170 километров газопроводов, 158 из них уже готовы. Газифицировано 11 сельских населенных пунктов, газ получили более 2,5 тысяч потребителей.
В ответ на вопрос журналистов о сроках начала эксплуатации инфраструктурных объектов в индустриальных парках, губернатор сообщил, что вся инженерная инфраструктура в парках "Феникс" и "Сафоново" готова на сто процентов.
В ходе пресс-конференции журналисты сделали акцент на предстоящих юбилеях – столетии со дня рождения Юрия Никулина, уроженца города Демидова, и предстоящих в 2021 году празднованиях в Гагарине в связи с 60-летием первого полета человека в космос, а также коснулись темы развития туризма.
"В Смоленскую область ежегодно приезжает порядка 300 тысяч туристов. Более того, интерес туристического бизнеса к области, конкретно к Смоленску и Гагарину, очень вырос в последнее время. Сейчас завершается строительство гостиницы "Мегаполис". На улице Глинки также начнется строительство гостиницы с обязательным условием проекта – сохранить исторический облик здания. Ряд инвесторов проявил интерес к Гагаринскому району, поскольку там приличный туристический поток, - подчеркнул Алексей Островский, добавив, что крайне необходима гостиница в Демидове, потому что гостевой дом "Усадьба Юрия Никулина" не может вместить всех желающих. Поэтому туристическая активность есть, мы наблюдали её в последние месяцы, об этом свидетельствует и нехватка мест в гостиницах Смоленска, возникающая регулярно", - сказал губернатор, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
По его словам, в других районах области тоже много интересного, но по тем или иным причинам пока туристы туда не ездят. Ситуацию призвана исправить, в частности, рекламная кампания области под девизом "Смоленск. Есть что делать", которая по инициативе губернатора прошла в Москве
.
"Главное, что туристическая активность есть, мы наблюдали ее и в последние месяцы. Все сто рекламных конструкций в Москве предоставлены нам столичным правительством безвозмездно. Нас видит вся Москва, и весь поток, проходящий через нее. И в условиях пандемии, а также по причине того, что у нас можно достаточно недорого и с пользой провести время, люди к нам едут. И потребность в гостиницах, повторю, растет, что тоже показательно", - заключил Островский.