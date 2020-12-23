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Госдума приняла закон о запрете финансировать митинги из-за рубежа
Госдума приняла закон о запрете финансировать митинги из-за рубежа
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации в России - из... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:12
2020-12-23T11:12
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации в России - из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами.Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы стал депутат Дмитрий Вяткин.В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения. Запрет финансировать публичные акции в РФ будет распространяться и на физлиц и НКО, получивших статус иноагентов.Также в проекте уточняется, что в уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора мероприятия, используемого для сбора денежных средств, если предполагаемое количество участников будет превышать 500 человек. Все средства на организацию такой акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении и открытый в российском банке.По итогам проведения публичного мероприятия, организатор должен отчитаться в орган местного самоуправления, который выдал разрешение на проведение акции, а также о средствах и имуществе, потраченной на нее. Со своей стороны, орган МСУ этот отчет должен направить также в МВД.
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дмитрий вяткин, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о запрете финансировать митинги из-за рубежа

11:12 23.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о запрете финансировать публичные мероприятия - митинги и демонстрации в России - из иностранных источников, а также анонимно и иноагентами.
Изменения вносятся в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Автором инициативы стал депутат Дмитрий Вяткин.

"Для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия законопроектом определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, порядок расходования полученных в этих целях пожертвований, а также вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, депутат предлагает запретить получать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и "анонимных жертвователей". Под анонимным жертвователем автор предлагает понимать физлицо, которое не указало в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства - или указало недостоверные сведения, либо юрлицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны недостоверные сведения. Запрет финансировать публичные акции в РФ будет распространяться и на физлиц и НКО, получивших статус иноагентов.
Также в проекте уточняется, что в уведомлении о проведении публичного мероприятия должны быть указаны реквизиты банковского счета организатора мероприятия, используемого для сбора денежных средств, если предполагаемое количество участников будет превышать 500 человек. Все средства на организацию такой акции должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счет, указанный в уведомлении и открытый в российском банке.
По итогам проведения публичного мероприятия, организатор должен отчитаться в орган местного самоуправления, который выдал разрешение на проведение акции, а также о средствах и имуществе, потраченной на нее. Со своей стороны, орган МСУ этот отчет должен направить также в МВД.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 10:46
Госдума приняла закон о регулировании деятельности иноагентов
 
Дмитрий ВяткинГосдума РФОбщество
 
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