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Круглый стол о работе международных организаций в 2020 году
Круглый стол о работе международных организаций в 2020 году
24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги 2020 года: будущее многосторонних экономических институтов в эпоху кризиса".
2020-12-23T11:18
2020-12-23T16:44
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Задать вопросУчастники:- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;- профессор департамента экономики РЭШ, проректор ВАВТ Наталья ВОЛЧКОВА;- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.Пандемия и вызванный ей экономический спад оказались сильнейшим вызовом для многосторонних механизмов глобального управления со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. Шок от коронавируса наложился на торговые войны, технологические санкции, замедление мирового роста и геополитические противоречия. Многосторонние механизмы сотрудничества – от традиционных ООН и "Группы двадцати" до набирающих вес БРИКС и ШОС – в 2020 г. вынуждены были доказывать свою работоспособность и полезность для мирового сообщества.Участники круглого стола – ведущие эксперты и практики в области многосторонней экономической дипломатии – рассмотрят итоги 2020 года для системы глобального управления.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о работе международных организаций в 2020 году

11:18 23.12.2020 (обновлено: 16:44 23.12.2020)
 
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24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги 2020 года: будущее многосторонних экономических институтов в эпоху кризиса".
Задать вопрос

Участники:
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- профессор департамента экономики РЭШ, проректор ВАВТ Наталья ВОЛЧКОВА;
- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.

Пандемия и вызванный ей экономический спад оказались сильнейшим вызовом для многосторонних механизмов глобального управления со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. Шок от коронавируса наложился на торговые войны, технологические санкции, замедление мирового роста и геополитические противоречия. Многосторонние механизмы сотрудничества – от традиционных ООН и "Группы двадцати" до набирающих вес БРИКС и ШОС – в 2020 г. вынуждены были доказывать свою работоспособность и полезность для мирового сообщества.
Участники круглого стола – ведущие эксперты и практики в области многосторонней экономической дипломатии – рассмотрят итоги 2020 года для системы глобального управления.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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