https://ria.ru/20201223/ekonomika-1590521415.html

Круглый стол о работе международных организаций в 2020 году

Круглый стол о работе международных организаций в 2020 году

24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги 2020 года: будущее многосторонних экономических институтов в эпоху кризиса".

2020-12-23T11:18

2020-12-23T11:18

2020-12-23T16:44

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Задать вопросУчастники:- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;- профессор департамента экономики РЭШ, проректор ВАВТ Наталья ВОЛЧКОВА;- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.Пандемия и вызванный ей экономический спад оказались сильнейшим вызовом для многосторонних механизмов глобального управления со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. Шок от коронавируса наложился на торговые войны, технологические санкции, замедление мирового роста и геополитические противоречия. Многосторонние механизмы сотрудничества – от традиционных ООН и "Группы двадцати" до набирающих вес БРИКС и ШОС – в 2020 г. вынуждены были доказывать свою работоспособность и полезность для мирового сообщества.Участники круглого стола – ведущие эксперты и практики в области многосторонней экономической дипломатии – рассмотрят итоги 2020 года для системы глобального управления.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы