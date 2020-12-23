Круглый стол о работе международных организаций в 2020 году
11:18 23.12.2020 (обновлено: 16:44 23.12.2020)
24 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол на тему: "Итоги 2020 года: будущее многосторонних экономических институтов в эпоху кризиса".
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Участники:
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- профессор департамента экономики РЭШ, проректор ВАВТ Наталья ВОЛЧКОВА;
- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.
Пандемия и вызванный ей экономический спад оказались сильнейшим вызовом для многосторонних механизмов глобального управления со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. Шок от коронавируса наложился на торговые войны, технологические санкции, замедление мирового роста и геополитические противоречия. Многосторонние механизмы сотрудничества – от традиционных ООН и "Группы двадцати" до набирающих вес БРИКС и ШОС – в 2020 г. вынуждены были доказывать свою работоспособность и полезность для мирового сообщества.
Участники круглого стола – ведущие эксперты и практики в области многосторонней экономической дипломатии – рассмотрят итоги 2020 года для системы глобального управления.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации Наталья СТАПРАН;
- профессор департамента экономики РЭШ, проректор ВАВТ Наталья ВОЛЧКОВА;
- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория ПАНОВА;
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.
Пандемия и вызванный ей экономический спад оказались сильнейшим вызовом для многосторонних механизмов глобального управления со времен финансового кризиса 2008-2009 гг. Шок от коронавируса наложился на торговые войны, технологические санкции, замедление мирового роста и геополитические противоречия. Многосторонние механизмы сотрудничества – от традиционных ООН и "Группы двадцати" до набирающих вес БРИКС и ШОС – в 2020 г. вынуждены были доказывать свою работоспособность и полезность для мирового сообщества.
Участники круглого стола – ведущие эксперты и практики в области многосторонней экономической дипломатии – рассмотрят итоги 2020 года для системы глобального управления.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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