https://ria.ru/20201223/dukhovenstvo-1590587446.html

В ГД рассказали о поправках в законопроект "Об аттестации духовенства"

В ГД рассказали о поправках в законопроект "Об аттестации духовенства"

Общественные организации смогут сохранить в своем названии указание на вероисповедание, если на это согласится централизованная религиозная организация – такую... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:51

2020-12-23T15:51

2020-12-23T16:42

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Общественные организации смогут сохранить в своем названии указание на вероисповедание, если на это согласится централизованная религиозная организация – такую поправку планируют принять в законопроект "Об аттестации духовенства" ко второму чтению, следует из заявления профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.Первое чтениеЗаконопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений" был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Он предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за границей. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские, католические организации. На необходимость согласовать законопроект со всеми традиционными конфессиями обратили внимание и в Русской православной церкви. В сентябре 2020 года совет Госдумы отложил первое чтение законопроекта, чтобы "провести дополнительные консультации с представителями конфессий".Первое чтение проект прошел 15 декабря. Как заявили в профильном комитете, после внесения текст не претерпел изменений, а все поправки внесут ко второму чтению, которое, согласно регламенту, должно состояться в течение 30 дней после первого.Основная цель авторов, согласно пояснительной записке к законопроекту, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию", а также предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".Указание на вероисповедание"Общественным организациям и общественным движениям будет разрешено сохранить в своих наименованиях указание на вероисповедание при условии наличия представления от соответствующей централизованной религиозной организации. Также должен быть продлен до 1 июля 2021 года срок, в течение которого юридические лица, не имеющие в составе своих учредителей (участников) религиозные организации и не являющиеся указанными выше общественными организациями и движениями, должны исключить из своих наименований указания на вероисповедание", - сказал председатель комитета Сергей Гаврилов, слова которого приводят в пресс-службе комитета.Он отметил, что предложение по смягчению ряда положений законопроекта "отражает результаты консультаций с централизованными религиозными организациями (ЦРО) основных российских конфессий" и учитывают мнение общественных организаций, которые содержат в наименованиях указание на вероисповедание.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе комитета, ЦРО будут "подавать в госорганы перечень общественных движений и организаций, которые могут оставить в своем наименовании указание на вероисповедание". Таким образом, общественные организации должны просить ЦРО включить их в такой перечень или должны будут сами получить статус ЦРО."Если у общественной организации нет возможности изменить наименование, например, это сложившийся бренд, можно будет пригласить в соучредители представителей ЦРО той или иной конфессии", - сказали РИА Новости в пресс-службе комитета. Закон не распространяется на СМИ, в названии которых указание на вероисповедание, уточнили в комитете.Аттестация духовенстваТам также рассказали, что ко второму чтению "предлагается освободить" от прохождения аттестации российских священнослужителей, получивших иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России.Те россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, по словам Гаврилова, после получения зарубежного, должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях. А если у конфессии нет своих образовательных организаций в России, то закон предложит им "получить дополнительное профессиональное образование на кафедрах теологии федеральных вузов", перечень которых утвердит Минобрнауки."После получения дополнительного профессионального образования священнослужители пройдут аттестацию в централизованных религиозных организациях соответствующей конфессиональной принадлежности", - привели в комитете слова Гаврилова.Ранее глава думского комитета в комментарии РИА Новости заявил, что нормы закона не будут распространяться на священнослужителей-иностранцев, прибывших в нашу страну для чтения лекций, поскольку это не относится к религиозной деятельности. Кроме того, как рассказали в пресс-службе комитета, планируется, что закон не будет распространяться на иностранцев, которые находятся в России временно (режим временного пребывания) и совершают религиозную деятельность, то есть, им не придется аттестовываться и получать дополнительное образование в России.Срок временного пребывания иностранного гражданина в России определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев, предусмотренных законом. "Если иностранный проповеднику виза не нужна, надо смотреть условия временного пребывания по договору с конкретной страной, для граждан которой введен безвизовый режим. Причем законопроект не обязывает иностранного проповедника получать приглашение российской религиозной организации", - подытожили в пресс-службе комитета.

https://ria.ru/20201223/buddisty-1590578676.html

https://ria.ru/20201216/dukhovenstvo-1589526036.html

https://na.ria.ru/20201030/teologiya-1582168767.html

https://ria.ru/20200922/attestatsiya-1577593561.html

https://ria.ru/20200918/attestatsiya--1577460308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, русская православная церковь, сергей гаврилов, россия, новости - религия и мировоззрение, госдума рф