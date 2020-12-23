https://ria.ru/20201223/drony-misheni-1590498051.html

ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений

ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений

Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:05

2020-12-23T09:05

2020-12-23T14:47

технодинамика

игорь насенков

воздушно-космические силы россии

ростех

безопасность

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия, сообщили в среду в пресс-службе компании.В компании отметили, что комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование "дрона-мишени" дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей."Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки — контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019-м стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того, мы провели обучение специалистов их использованию", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.Глава компании отметил, что данная разработка многофункциональна: помимо прямого назначения, она может применяться для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.

https://ria.ru/20201223/vks-1590189864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технодинамика, игорь насенков, воздушно-космические силы россии, ростех, безопасность