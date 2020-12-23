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ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений
ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений
Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:05
2020-12-23T14:47
технодинамика
игорь насенков
воздушно-космические силы россии
ростех
безопасность
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия, сообщили в среду в пресс-службе компании.В компании отметили, что комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование "дрона-мишени" дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей."Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки — контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019-м стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того, мы провели обучение специалистов их использованию", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.Глава компании отметил, что данная разработка многофункциональна: помимо прямого назначения, она может применяться для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.
https://ria.ru/20201223/vks-1590189864.html
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технодинамика, игорь насенков, воздушно-космические силы россии, ростех, безопасность

ВКС получили сверхтяжелые "дроны-мишени" для испытания новых вооружений

09:05 23.12.2020 (обновлено: 14:47 23.12.2020)
 
© Фото : РостехМногофункциональные беспилотные авиационные комплексы вертолетного типа
Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы вертолетного типа - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Ростех
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") передал ВКС России первую партию уникальных беспилотных авиационных комплексов вертолетного типа, которые будут использоваться в качестве мишеней при испытаниях перспективного оружия, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Комплекс с БЛА предназначен для имитации малоскоростных беспилотников и вертолетов при проведении испытаний опытных и модернизированных образцов вооружений. В его состав входит беспилотный летательный аппарат вертолетного типа со взлетной массой свыше 300 килограммов, наземный пункт управления, средства наземного обслуживания комплекса и другое оборудование", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что комплекс с БЛА имитирует поведение воздушных целей, позволяя тестировать новые вооружения в условиях, максимально приближенных к боевым. Использование "дрона-мишени" дает возможность оценить точность наведения и эффективность поражения целей.
"Новое изделие было разработано в кратчайшие сроки — контракт на разработку был получен в 2015 году, а уже в 2019-м стартовало серийное производство. Первая партия новых комплексов с БПЛА уже передана в войска, кроме того, мы провели обучение специалистов их использованию", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова.
Глава компании отметил, что данная разработка многофункциональна: помимо прямого назначения, она может применяться для мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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ТехнодинамикаИгорь НасенковВоздушно-космические силы РоссииРостехБезопасность
 
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