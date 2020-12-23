https://ria.ru/20201223/donbass-1590617650.html

В ДНР прокомментировали принятую Киевом концепцию развития Донбасса

В ДНР прокомментировали принятую Киевом концепцию развития Донбасса

Принятая кабмином Украины концепция экономического развития Донбасса является игрой на публику и в реальности обернется максимум разворовыванием денег, считает... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:51

2020-12-23T17:51

2020-12-23T17:51

днр

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Принятая кабмином Украины концепция экономического развития Донбасса является игрой на публику и в реальности обернется максимум разворовыванием денег, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.Ранее кабинет министров Украины одобрил концепцию экономического развития Донбасса на период до 2030 года, предусматривающую привлечение инвестиций и поддержку бизнеса в регионе. Планируется, что ее будут реализовывать в два этапа: сначала на подконтрольной Киеву территории, потом – на всей территории Донбасса, включая неподконтрольные районы."Очередной абсолютно пустой проект украинского правительства. На сегодняшний день у Украины нет никаких возможностей не только развивать Донбасс, она не может остановить или хотя бы замедлить свое экономическое падение. Очевидно, что эта концепция – просто игра на публику, бесплодная и исключительно символическая политика", - сказал РИА Новости Онопко.По его мнению, принятая украинским правительством концепция в реальности обернется "максимум разворованными бюджетными или инвестиционными средствами"."Что касается идеи реализации данной программы на неподконтрольной Киеву территории, то это просто очередное подтверждение ее оторванности от действительности. Украина за более чем шесть лет конфликта в Донбассе уже достаточно доказала, что судьбы жителей нашего региона ее не волнуют. За это время мы не видели со стороны украинских властей ничего, кроме экономической и гуманитарной блокад, обстрелов, разрушения наших домов, школ, больниц, ущемления нас в правах, отказа выплачивать пенсии и социальные пособия", - заявил депутат.Онопко считает, что принятая концепция экономического развития Донбасса - это лишь "очередное свидетельство интереса Киева исключительно к самопиару и громким, но пустым обещаниям".

https://ria.ru/20201222/pomosch-1590421260.html

https://ria.ru/20201218/donbass-1589896001.html

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днр, донецкая народная республика, киев, украина, в мире