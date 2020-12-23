Правительство Украины одобрило концепцию развития Донбасса до 2030 года
15:31 23.12.2020 (обновлено: 15:37 23.12.2020)
"Одобрить концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей", - говорится в распоряжении.
Согласно концепции, власти намерены внедрять новые инструменты защиты инвестиций, в частности открыть филиалы международных коммерческих арбитражей с расширением их юрисдикции на территории приоритетного развития Донецкой и Луганской областей. Также концепция предусматривает создание системы страхования инвестиций от военных и политических рисков.
Вместе с тем документ предусматривает намерения уменьшить "чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности путем уменьшения количества разрешительных документов, процедур и обязательной отчетности". Также планируется создание разных фондов для инвестирования в регион, пересмотр налоговой нагрузки на бизнес в Донбассе. Кроме того, концепция предусматривает трансформацию угольной сферы Донецкой и Луганской области и техническое переоборудование шахт.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения
Концепция будет реализовываться в два этапа: на первом экономическое развитие будет реализовываться на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, на втором – на всей территории Донбасса с учетом реинтеграции неподконтрольных территорий.
Также кабмин с целью реализации одобренной концепции поручил компетентным органам в шестимесячный срок создать стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей и план мер по ее реализации.