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Правительство Украины одобрило концепцию развития Донбасса до 2030 года
Правительство Украины одобрило концепцию развития Донбасса до 2030 года
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил концепцию экономического развития Донбасса на период до 2030 года, предусматривающую привлечение... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:31
2020-12-23T15:37
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КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил концепцию экономического развития Донбасса на период до 2030 года, предусматривающую привлечение инвестиций и поддержку бизнеса в регионе, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.Согласно концепции, власти намерены внедрять новые инструменты защиты инвестиций, в частности открыть филиалы международных коммерческих арбитражей с расширением их юрисдикции на территории приоритетного развития Донецкой и Луганской областей. Также концепция предусматривает создание системы страхования инвестиций от военных и политических рисков.Вместе с тем документ предусматривает намерения уменьшить "чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности путем уменьшения количества разрешительных документов, процедур и обязательной отчетности". Также планируется создание разных фондов для инвестирования в регион, пересмотр налоговой нагрузки на бизнес в Донбассе. Кроме того, концепция предусматривает трансформацию угольной сферы Донецкой и Луганской области и техническое переоборудование шахт.Концепция будет реализовываться в два этапа: на первом экономическое развитие будет реализовываться на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, на втором – на всей территории Донбасса с учетом реинтеграции неподконтрольных территорий.Также кабмин с целью реализации одобренной концепции поручил компетентным органам в шестимесячный срок создать стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей и план мер по ее реализации.
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youtube, донбасс, украина, в мире

Правительство Украины одобрило концепцию развития Донбасса до 2030 года

15:31 23.12.2020 (обновлено: 15:37 23.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил концепцию экономического развития Донбасса на период до 2030 года, предусматривающую привлечение инвестиций и поддержку бизнеса в регионе, трансляция заседания шла на канале правительства в Youtube.
"Одобрить концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей", - говорится в распоряжении.
Согласно концепции, власти намерены внедрять новые инструменты защиты инвестиций, в частности открыть филиалы международных коммерческих арбитражей с расширением их юрисдикции на территории приоритетного развития Донецкой и Луганской областей. Также концепция предусматривает создание системы страхования инвестиций от военных и политических рисков.
Вместе с тем документ предусматривает намерения уменьшить "чрезмерное регулирование хозяйственной деятельности путем уменьшения количества разрешительных документов, процедур и обязательной отчетности". Также планируется создание разных фондов для инвестирования в регион, пересмотр налоговой нагрузки на бизнес в Донбассе. Кроме того, концепция предусматривает трансформацию угольной сферы Донецкой и Луганской области и техническое переоборудование шахт.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Концепция будет реализовываться в два этапа: на первом экономическое развитие будет реализовываться на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, на втором – на всей территории Донбасса с учетом реинтеграции неподконтрольных территорий.
Также кабмин с целью реализации одобренной концепции поручил компетентным органам в шестимесячный срок создать стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей и план мер по ее реализации.
 
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