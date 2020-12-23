https://ria.ru/20201223/dolgoletie-1590500291.html

Число онлайн-участников "Московского долголетия" утроилось в пандемию

Число онлайн-участников "Московского долголетия" утроилось в пандемию

Число онлайн-участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев дистанционной работы выросло в три раза, сообщила заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:21

2020-12-23T09:21

2020-12-23T09:21

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число онлайн-участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев дистанционной работы выросло в три раза, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн ... С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий ... за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза — с 22 до 70 тысяч человек", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.Отмечается, что до пандемии от проекта было открыто больше 18,3 тысячи групп у 1440 организаций-поставщиков, их посещали около 215 тысяч человек. На данный момент онлайн-занятия проводят 550 организаторов, открыто более 2,5 тысячи групп по 30 направлениям, к ним присоединились более 70 тысяч человек.Также для удобства и безопасности представителей старшего поколения запись в "Московское долголетие" и на занятия проводится по телефонам городских центров соцобслуживания и на сайте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580721579.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество