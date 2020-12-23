https://ria.ru/20201223/dolgoletie-1590500291.html
Число онлайн-участников "Московского долголетия" утроилось в пандемию
Число онлайн-участников "Московского долголетия" утроилось в пандемию
Число онлайн-участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев дистанционной работы выросло в три раза, сообщила заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T09:21
2020-12-23T09:21
2020-12-23T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133898_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_19d75c9906e94c56cae16fd554931abf.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Число онлайн-участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев дистанционной работы выросло в три раза, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн ... С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий ... за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза — с 22 до 70 тысяч человек", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.Отмечается, что до пандемии от проекта было открыто больше 18,3 тысячи групп у 1440 организаций-поставщиков, их посещали около 215 тысяч человек. На данный момент онлайн-занятия проводят 550 организаторов, открыто более 2,5 тысячи групп по 30 направлениям, к ним присоединились более 70 тысяч человек.Также для удобства и безопасности представителей старшего поколения запись в "Московское долголетие" и на занятия проводится по телефонам городских центров соцобслуживания и на сайте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/samoizolyatsiya-1580721579.html
https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584259721.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569133898_115:0:1387:954_1920x0_80_0_0_d8092ac172c0e4820cb92de0aaf91aa0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Число онлайн-участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев дистанционной работы выросло в три раза, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты. Для этого проект перешел в онлайн ... С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий ... за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза — с 22 до 70 тысяч человек", - приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой.
Отмечается, что до пандемии от проекта было открыто больше 18,3 тысячи групп у 1440 организаций-поставщиков, их посещали около 215 тысяч человек. На данный момент онлайн-занятия проводят 550 организаторов, открыто более 2,5 тысячи групп по 30 направлениям, к ним присоединились более 70 тысяч человек.
"В октябре 2020 года в проекте стартовал новый онлайн-сезон и был расширен перечень доступных занятий. К уже существующим направлениям добавились музыка, театральное искусство, общефизическая подготовка, настольные и интеллектуальные игры. Открыли два новых направления — "Литературная мастерская" и "Онлайн-экскурсии", - добавили на сайте.
Также для удобства и безопасности представителей старшего поколения запись в "Московское долголетие" и на занятия проводится по телефонам городских центров соцобслуживания и на сайте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.