https://ria.ru/20201223/deti-1590605080.html

Московская область стала первой в стране по приросту рождаемости

Московская область стала первой в стране по приросту рождаемости

Московская область заняла первое место по приросту рождаемости. Отмечается, что регион обогнал средний уровень по России на 6,1%, сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:05

2020-12-23T17:05

2020-12-23T17:05

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Московская область заняла первое место по приросту рождаемости. Отмечается, что регион обогнал средний уровень по России на 6,1%, сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.В текущем году в Подмосковье 66,8 тысячи детей появились на свет. Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева подчеркнула, что область обошла Центральный федеральный округ на 15,5%. Она пояснила, что перинатальные центры практикуют все виды родов. Будущие мамы могут выбрать мягкие, вертикальные и партнерские роды."В Московской области работают современные и высокотехнологичные перинатальные центры с квалифицированными врачами", – заметила Лазарева.Министр социального развития региона Ирина Фаевская напомнила, что в Подмосковье родители получают выплату за новорожденных.Так, с начала года материальная помощь была оказана 61,5 тысячи семей Московской области. Им переводят деньги на уход за детьми и покупку различных принадлежностей. Кроме этого с сентября прошлого года местным мамам дарят наборы "Я родился в Подмосковье" либо выдают по 20 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)