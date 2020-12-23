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Новости Подмосковья
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Московская область стала первой в стране по приросту рождаемости
Московская область стала первой в стране по приросту рождаемости
Московская область заняла первое место по приросту рождаемости. Отмечается, что регион обогнал средний уровень по России на 6,1%, сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:05
2020-12-23T17:05
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Московская область заняла первое место по приросту рождаемости. Отмечается, что регион обогнал средний уровень по России на 6,1%, сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.В текущем году в Подмосковье 66,8 тысячи детей появились на свет. Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева подчеркнула, что область обошла Центральный федеральный округ на 15,5%. Она пояснила, что перинатальные центры практикуют все виды родов. Будущие мамы могут выбрать мягкие, вертикальные и партнерские роды."В Московской области работают современные и высокотехнологичные перинатальные центры с квалифицированными врачами", – заметила Лазарева.Министр социального развития региона Ирина Фаевская напомнила, что в Подмосковье родители получают выплату за новорожденных.Так, с начала года материальная помощь была оказана 61,5 тысячи семей Московской области. Им переводят деньги на уход за детьми и покупку различных принадлежностей. Кроме этого с сентября прошлого года местным мамам дарят наборы "Я родился в Подмосковье" либо выдают по 20 тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Московская область стала первой в стране по приросту рождаемости

17:05 23.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Московская область заняла первое место по приросту рождаемости. Отмечается, что регион обогнал средний уровень по России на 6,1%, сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.
В текущем году в Подмосковье 66,8 тысячи детей появились на свет. Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева подчеркнула, что область обошла Центральный федеральный округ на 15,5%. Она пояснила, что перинатальные центры практикуют все виды родов. Будущие мамы могут выбрать мягкие, вертикальные и партнерские роды.
"В Московской области работают современные и высокотехнологичные перинатальные центры с квалифицированными врачами", – заметила Лазарева.
Министр социального развития региона Ирина Фаевская напомнила, что в Подмосковье родители получают выплату за новорожденных.
Так, с начала года материальная помощь была оказана 61,5 тысячи семей Московской области. Им переводят деньги на уход за детьми и покупку различных принадлежностей. Кроме этого с сентября прошлого года местным мамам дарят наборы "Я родился в Подмосковье" либо выдают по 20 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
 
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