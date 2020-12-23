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Дегтярев намерен потратить на охрану вдвое меньше предыдущего губернатора
Дегтярев намерен потратить на охрану вдвое меньше предыдущего губернатора
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что потратит на свою охрану почти 5 миллионов рублей за год вместо 10, как это делал экс-губернатор Сергей... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:31
2020-12-23T14:31
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что потратит на свою охрану почти 5 миллионов рублей за год вместо 10, как это делал экс-губернатор Сергей Фургал.На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация об объявленном конкурсе на охрану для высшего должностного лица края. Согласно условиям тендера, охранять жизнь и здоровье главы региона должны будут два человека. В течение года они будут работать по 14 часов в сутки, включая выходные и праздники, говорится в техзадании. За это из краевого бюджета готовы заплатить 4,8 миллиона рублей. В случае угрозы должностному лицу исполнитель контракта должен в течение семи минут прислать дополнительные силы для усиления охраны, отмечается в документации.В ноябре правительство региона уже объявляло конкурс на круглосуточную охрану для Дегтярёва. Начальная цена контракта на услуги в год составляла порядка 33 миллионов рублей (на семь охранников). Врио губернатора после большого общественного резонанса отменил конкурс, сославшись на то, что "он был объявлен без его ведома, пока он объезжал регион". В конце октября Дегтярёв сообщил журналистам, что не чувствует себя в безопасности, и заявил об усилении охраны и установке перед своей приемной рамки металлоискателя.
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев намерен потратить на охрану вдвое меньше предыдущего губернатора

14:31 23.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что потратит на свою охрану почти 5 миллионов рублей за год вместо 10, как это делал экс-губернатор Сергей Фургал.
"Стоила охрана предшественнику 10 миллионов рублей в год или 9, я не помню - в 2019 и в этом году. Мы разместили, и я в курсе этого, закупочную процедуру в два раза меньше. Цена в процессе торгов еще может упасть. Я считаю, что это неприлично тратить на охрану большие деньги. Минимальные какие-то, там все рассчитано, можно. Закон обязывает. Поэтому с этой темой закрыли ее раз и навсегда. Охрана у всех губернаторов есть и будет. Но я считаю, что расходы нужно сократить", - сказал Дегтярев на прямой линии с журналистами.
На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация об объявленном конкурсе на охрану для высшего должностного лица края. Согласно условиям тендера, охранять жизнь и здоровье главы региона должны будут два человека. В течение года они будут работать по 14 часов в сутки, включая выходные и праздники, говорится в техзадании. За это из краевого бюджета готовы заплатить 4,8 миллиона рублей. В случае угрозы должностному лицу исполнитель контракта должен в течение семи минут прислать дополнительные силы для усиления охраны, отмечается в документации.
В ноябре правительство региона уже объявляло конкурс на круглосуточную охрану для Дегтярёва. Начальная цена контракта на услуги в год составляла порядка 33 миллионов рублей (на семь охранников). Врио губернатора после большого общественного резонанса отменил конкурс, сославшись на то, что "он был объявлен без его ведома, пока он объезжал регион". В конце октября Дегтярёв сообщил журналистам, что не чувствует себя в безопасности, и заявил об усилении охраны и установке перед своей приемной рамки металлоискателя.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
 
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