https://ria.ru/20201223/degtyarev-1590567157.html

Дегтярев намерен потратить на охрану вдвое меньше предыдущего губернатора

Дегтярев намерен потратить на охрану вдвое меньше предыдущего губернатора

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что потратит на свою охрану почти 5 миллионов рублей за год вместо 10, как это делал экс-губернатор Сергей... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T14:31

2020-12-23T14:31

2020-12-23T14:31

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

хабаровский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1920x0_80_0_0_3331069a2c0000aaa52f14c2a6ff6e1d.jpg

ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что потратит на свою охрану почти 5 миллионов рублей за год вместо 10, как это делал экс-губернатор Сергей Фургал.На сайте госзакупок 22 декабря появилась информация об объявленном конкурсе на охрану для высшего должностного лица края. Согласно условиям тендера, охранять жизнь и здоровье главы региона должны будут два человека. В течение года они будут работать по 14 часов в сутки, включая выходные и праздники, говорится в техзадании. За это из краевого бюджета готовы заплатить 4,8 миллиона рублей. В случае угрозы должностному лицу исполнитель контракта должен в течение семи минут прислать дополнительные силы для усиления охраны, отмечается в документации.В ноябре правительство региона уже объявляло конкурс на круглосуточную охрану для Дегтярёва. Начальная цена контракта на услуги в год составляла порядка 33 миллионов рублей (на семь охранников). Врио губернатора после большого общественного резонанса отменил конкурс, сославшись на то, что "он был объявлен без его ведома, пока он объезжал регион". В конце октября Дегтярёв сообщил журналистам, что не чувствует себя в безопасности, и заявил об усилении охраны и установке перед своей приемной рамки металлоискателя.

https://ria.ru/20201207/perestanovki-1587948225.html

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика