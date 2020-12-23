https://ria.ru/20201223/daniya-1590491115.html

РБК: в Дании работы по укладке "Северного потока — 2" начнутся 15 января

РБК: в Дании работы по укладке "Северного потока — 2" начнутся 15 января

Трубоукладочное судно "Фортуна" начнет работу по укладке российского трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T06:37

2020-12-23T06:37

2020-12-23T06:37

россия

allseas

uniper

северный поток — 2

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Трубоукладочное судно "Фортуна" начнет работу по укладке российского трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.Как уточняет агентство, планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам газопровода. Трубоукладчику будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.В зоне проведения работ создадут временную запрещенную зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, а также рыбная ловля.Смена владельцаРанее РБК со ссылкой на запись в Российском международном реестре судов (РМРС) сообщало, что у трубоукладчика "Фортуна" сменился владелец.Согласно данным агентства, новым собственником судна стало ООО "КВТ-Рус", однако дата сделки остается неизвестной. Ранее владельцем трубоукладчика значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое купило судно у гонконгской компании Strategic Mileage в начале октября.Подчеркивается, что основной вид деятельности ООО "КВТ-Рус" — "предоставление услуг по перевозкам", а дополнительный — "деятельность морского грузового транспорта".Проект "Северный поток — 2"Российский проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока — 2" в водах Германии. По информации Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии, вплоть до 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

https://ria.ru/20201218/potok-1589829319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/sevpotok-1590405714.html

https://ria.ru/20201221/protivodeystvie-1590191896.html

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россия, allseas, uniper, северный поток — 2, газпром, дания, финляндия, сша, украина, в мире, экономика