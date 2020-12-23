Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/charite-report-1590590977.html
Клиника Charite обнародовала отчет о лечении Навального
Клиника Charite обнародовала отчет о лечении Навального
Врачи берлинской клиники Charite опубликовали в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о лечении Алексея Навального. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:12
2020-12-23T16:12
алексей навальный
швеция
москва
германия
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577512993_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_5e5269fc7511a86315bbd0064d141d6a.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врачи берлинской клиники Charite опубликовали в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о лечении Алексея Навального.Подчеркивается, что статью подготовили по запросу издания и обнародовали с согласия пациента. Авторы напомнили, что россиянина доставили в Германию 22 августа. Они утверждают, что через несколько дней у пациента выявили тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы, а позднее правительство Германии со ссылкой на результаты исследований в лаборатории бундесвера выступило с заявлением, что Навальный был отравлен веществами группы "Новичок". Алексею Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки его госпитализировали в Омске. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причину этого выяснить не удалось, но подчеркивалось, что ядов в анализах пациента не обнаружили. Позднее его перевезли самолетом в Германию.Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже Берлин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельное расследование начала ОЗХО.Власти ФРГ не отрицали, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".На встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.
https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html
https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589928643.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201223/charite-1590571721.html
швеция
москва
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577512993_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_15f5d50894cc9706752be049ad0ae92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, швеция, москва, германия, берлин (город)

Клиника Charite обнародовала отчет о лечении Навального

16:12 23.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание клиники "Шарите" в Берлине
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врачи берлинской клиники Charite опубликовали в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о лечении Алексея Навального.
Подчеркивается, что статью подготовили по запросу издания и обнародовали с согласия пациента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 13:03
Песков заявил, что Навальный страдает маниями величия и преследования
Авторы напомнили, что россиянина доставили в Германию 22 августа. Они утверждают, что через несколько дней у пациента выявили тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы, а позднее правительство Германии со ссылкой на результаты исследований в лаборатории бундесвера выступило с заявлением, что Навальный был отравлен веществами группы "Новичок".
Алексею Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки его госпитализировали в Омске.
По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причину этого выяснить не удалось, но подчеркивалось, что ядов в анализах пациента не обнаружили.
Позднее его перевезли самолетом в Германию.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:18
Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже Берлин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельное расследование начала ОЗХО.
Власти ФРГ не отрицали, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".
На встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.
Здание клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 14:48Сказано в эфире
"Понимают, что подставляются". Политолог об отчете Charite по Навальному
 
Алексей НавальныйШвецияМоскваГерманияБерлин (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния