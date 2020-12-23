https://ria.ru/20201223/charite-report-1590590977.html

Клиника Charite обнародовала отчет о лечении Навального

Клиника Charite обнародовала отчет о лечении Навального

Врачи берлинской клиники Charite опубликовали в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о лечении Алексея Навального. РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:12

2020-12-23T16:12

2020-12-23T16:12

алексей навальный

швеция

москва

германия

берлин (город)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Врачи берлинской клиники Charite опубликовали в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о лечении Алексея Навального.Подчеркивается, что статью подготовили по запросу издания и обнародовали с согласия пациента. Авторы напомнили, что россиянина доставили в Германию 22 августа. Они утверждают, что через несколько дней у пациента выявили тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы, а позднее правительство Германии со ссылкой на результаты исследований в лаборатории бундесвера выступило с заявлением, что Навальный был отравлен веществами группы "Новичок". Алексею Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву 20 августа. После экстренной посадки его госпитализировали в Омске. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Причину этого выяснить не удалось, но подчеркивалось, что ядов в анализах пациента не обнаружили. Позднее его перевезли самолетом в Германию.Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже Берлин сообщил, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельное расследование начала ОЗХО.Власти ФРГ не отрицали, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку".На встрече с членами Совета по правам человека 10 декабря Владимир Путин заявил, что Москва готова принять от других стран материалы по инциденту с Навальным и расследовать это дело, но никто из зарубежных партнеров материалы России не дает и не объясняет причин.

https://ria.ru/20201222/navalnyy-1590370317.html

https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589928643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/charite-1590571721.html

швеция

москва

германия

берлин (город)

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алексей навальный, швеция, москва, германия, берлин (город)