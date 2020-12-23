https://ria.ru/20201223/budaragin-1590592241.html
"Вечерняя Москва" сообщила о смерти журналиста Бударагина
"Вечерняя Москва" сообщила о смерти журналиста Бударагина
Журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Бударагина обнаружили мертвым в Москве, сообщил сайт издания, уточнив, что причиной смерти, по предварительным... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:14
2020-12-23T16:14
2020-12-23T16:20
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590593142_0:181:900:687_1920x0_80_0_0_404d0d349afc0e87cba0106462ffee0f.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Бударагина обнаружили мертвым в Москве, сообщил сайт издания, уточнив, что причиной смерти, по предварительным данным, стали многочисленные травмы.В правоохранительных органах изданию сообщили, что, "по предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные травмы".Бударагин в "ВМ" руководил отделом спецкорров и обозревателей. До этого, как пишет издание, работал в газетах "Известия", "Культура" и в издании "Взгляд.ру". Однако действующий главный редактор "Культуры" Петр Власов в разговоре с РИА Новости отметил, что такого сотрудника не знает, и предположил, что он работал в издании "при прежнем руководстве".
https://ria.ru/20200422/1570397266.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590593142_0:14:900:689_1920x0_80_0_0_f765636bed4e928a3323c0b644644429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия