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"Вечерняя Москва" сообщила о смерти журналиста Бударагина
"Вечерняя Москва" сообщила о смерти журналиста Бударагина
Журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Бударагина обнаружили мертвым в Москве, сообщил сайт издания, уточнив, что причиной смерти, по предварительным... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:14
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Бударагина обнаружили мертвым в Москве, сообщил сайт издания, уточнив, что причиной смерти, по предварительным данным, стали многочисленные травмы.В правоохранительных органах изданию сообщили, что, "по предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные травмы".Бударагин в "ВМ" руководил отделом спецкорров и обозревателей. До этого, как пишет издание, работал в газетах "Известия", "Культура" и в издании "Взгляд.ру". Однако действующий главный редактор "Культуры" Петр Власов в разговоре с РИА Новости отметил, что такого сотрудника не знает, и предположил, что он работал в издании "при прежнем руководстве".
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россия, москва, происшествия

"Вечерняя Москва" сообщила о смерти журналиста Бударагина

16:14 23.12.2020 (обновлено: 16:20 23.12.2020)
 
© Фото : @@joe_malaba/ TwitterЖурналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Бударагин
Журналист газеты Вечерняя Москва Михаил Бударагин - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : @@joe_malaba/ Twitter
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Журналиста газеты "Вечерняя Москва" Михаила Бударагина обнаружили мертвым в Москве, сообщил сайт издания, уточнив, что причиной смерти, по предварительным данным, стали многочисленные травмы.

"В Москве обнаружили мертвым журналиста "Вечерней Москвы" Михаила Бударагина. Тело 36-летнего сотрудника издания нашли на улице Беломорской в ночь с 22 на 23 декабря", - говорится на сайте.

В правоохранительных органах изданию сообщили, что, "по предварительным данным, причиной смерти стали многочисленные травмы".

"Рассматривают две версии: насильственные действия и самоубийство. Расследованием дела занимается Следственный комитет России по Москве. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - уточняется на сайте.

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Бударагин в "ВМ" руководил отделом спецкорров и обозревателей. До этого, как пишет издание, работал в газетах "Известия", "Культура" и в издании "Взгляд.ру". Однако действующий главный редактор "Культуры" Петр Власов в разговоре с РИА Новости отметил, что такого сотрудника не знает, и предположил, что он работал в издании "при прежнем руководстве".
 
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