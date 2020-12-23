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Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания
Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания, отметив мужество и верность своему долгу сотрудников... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:07
2020-12-23T17:07
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания, отметив мужество и верность своему долгу сотрудников больницы на фоне пандемии коронавируса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам президента, юбилей одного из ведущих медучреждений Москвы и России – знаменательная дата для отечественного здравоохранения. Путин отметил, что у истоков создания бесплатной больницы стоял крупный промышленник и меценат – Козьма Солдатёнков. Он подчеркнул, что после поддержки этой идеи известными общественными и государственными деятелями, выдающимися представителями врачебного сообщества, 23 декабря 1910 года больница была открыта.Путин отметил, что во все времена в Боткинской больнице трудились высококвалифицированные профессионалы, для которых забота о здоровье людей стала призванием и нравственным выбором."За прошедшие десятилетия они многое сделали для развития медицинской науки, разработки уникальных методик лечения, диагностики и профилактики болезней. В нынешний сложный год вы доказали, что традиции милосердия, мужества и верности долгу сильнее любых испытаний. Знаю о том вкладе, который внес коллектив Боткинской больницы в борьбу с эпидемией коронавируса, в оказание плановой помощи тысячам пациентов", - подчеркнул президент.Путин пожелал коллективу больницы успехов, а также поздравил с наступающими новогодними праздниками.
https://realty.ria.ru/20201223/botkinskaya-bolnitsa-1590549876.html
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владимир путин, москва, общество
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания, отметив мужество и верность своему долгу сотрудников больницы на фоне пандемии коронавируса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По словам президента, юбилей одного из ведущих медучреждений Москвы
и России – знаменательная дата для отечественного здравоохранения. Путин отметил, что у истоков создания бесплатной больницы стоял крупный промышленник и меценат – Козьма Солдатёнков. Он подчеркнул, что после поддержки этой идеи известными общественными и государственными деятелями, выдающимися представителями врачебного сообщества, 23 декабря 1910 года больница была открыта.
Путин отметил, что во все времена в Боткинской больнице трудились высококвалифицированные профессионалы, для которых забота о здоровье людей стала призванием и нравственным выбором.
"За прошедшие десятилетия они многое сделали для развития медицинской науки, разработки уникальных методик лечения, диагностики и профилактики болезней. В нынешний сложный год вы доказали, что традиции милосердия, мужества и верности долгу сильнее любых испытаний. Знаю о том вкладе, который внес коллектив Боткинской больницы в борьбу с эпидемией коронавируса, в оказание плановой помощи тысячам пациентов", - подчеркнул президент.
Путин пожелал коллективу больницы успехов, а также поздравил с наступающими новогодними праздниками.