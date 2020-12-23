https://ria.ru/20201223/bolnitsa-1590605414.html

Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания

Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания, отметив мужество и верность своему долгу сотрудников... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T17:07

2020-12-23T17:07

2020-12-23T17:07

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Боткинской больницы со 110-летием ее основания, отметив мужество и верность своему долгу сотрудников больницы на фоне пандемии коронавируса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.По словам президента, юбилей одного из ведущих медучреждений Москвы и России – знаменательная дата для отечественного здравоохранения. Путин отметил, что у истоков создания бесплатной больницы стоял крупный промышленник и меценат – Козьма Солдатёнков. Он подчеркнул, что после поддержки этой идеи известными общественными и государственными деятелями, выдающимися представителями врачебного сообщества, 23 декабря 1910 года больница была открыта.Путин отметил, что во все времена в Боткинской больнице трудились высококвалифицированные профессионалы, для которых забота о здоровье людей стала призванием и нравственным выбором."За прошедшие десятилетия они многое сделали для развития медицинской науки, разработки уникальных методик лечения, диагностики и профилактики болезней. В нынешний сложный год вы доказали, что традиции милосердия, мужества и верности долгу сильнее любых испытаний. Знаю о том вкладе, который внес коллектив Боткинской больницы в борьбу с эпидемией коронавируса, в оказание плановой помощи тысячам пациентов", - подчеркнул президент.Путин пожелал коллективу больницы успехов, а также поздравил с наступающими новогодними праздниками.

https://realty.ria.ru/20201223/botkinskaya-bolnitsa-1590549876.html

https://realty.ria.ru/20200904/botkinskaya-bolnitsa-1576719712.html

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владимир путин, москва, общество