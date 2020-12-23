https://ria.ru/20201223/bolnitsa-1590217217.html

Московская городская клиническая больница имени С П. Боткина

Московская городская клиническая больница имени С П. Боткина

Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы – крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение столицы, одна из... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T04:04

2020-12-23T04:04

2020-12-23T04:04

справки

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Городская клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы – крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение столицы, одна из старейших клиник в городе, современный многопрофильный стационар.Больница была построена в 1908-1910 годах на средства московского промышленника Козьмы Солдатенкова (1818-1901), завещавшего два миллиона рублей на создание "бесплатной больницы для всех, без различия званий, сословий и религий". Стараниями исполнителей его воли, среди которых были известные москвичи Мария Морозова, Андрей Кноп, Федор Рахманов, сумма выросла, и в 1903 году деньги поступили в распоряжение Московского городского управления, которое выделило под строительство 10 десятин земли на Ходынском поле.В апреле 1908 года в основание больницы заложили первый камень, а 23 декабря 1910 года состоялось ее официальное открытие. Московская городская дума постановила присвоить больнице имя Козьмы Солдатенкова. По поручению Врачебного совета при городской управе в составлении проекта и в наблюдении за строительством участвовал профессор Федор Гетье, ставший первым главным врачом нового лечебного учреждения. Больница состояла из двенадцати лечебных корпусов, рассчитанных на 505 коек. Были открыты инфекционное, хирургическое и терапевтическое отделения.С началом Первой мировой войны (1914-1918) часть корпусов отвели под госпиталь. В августе 1914 года больницу посетил император Николай II с семьей. В декабре 1920 года Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов принял постановление о переименовании Солдатенковской больницы в Больницу имени С.П. Боткина (1832-1889) – выдающегося русского врача и общественного деятеля, инициатора создания в Санкт-Петербурге первой в России бесплатной инфекционной больницы. В 1922 году в Боткинской больнице при участии профессора Владимира Розанова была проведена операция председателю Совета народных комиссаров РСФСР Владимиру Ульянову (Ленину) по удалению пули, оставшейся в его теле после покушения в 1918 году. В десятом корпусе больницы сохранилась мемориальная Ленинская палата.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) больница выполняла функции госпиталя, были дни, когда в палаты поступало по 600 и более раненых и больных. Всего за время войны больница приняла свыше 43 тысяч военнослужащих. 88% раненых и больных красноармейцев получили высококвалифицированную лечебную помощь и возвращены в ряды действующей армии.В настоящее время Боткинская больница предоставляет все виды лечения. Пациентов принимают более 70 отделений, рассчитанных на 1800 коек. Больница располагает 54 современными операционными, в которых ежегодно проводятся около 70 тысяч операций, большая часть из них – лапароскопические, малотравматичные для пациента.Хирургическая служба включает в себя клиники хирургии, урологии, гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии, хирургии печени и поджелудочной железы. Онкологическую службу составляют несколько хирургических отделений, отделения химиотерапии и радиотерапии. С 2018 года в больнице проводят трансплантацию почки, печени, роговицы глаза и костного мозга.Консультативно-диагностический Центр ежегодно принимает порядка 800 тысяч пациентов.Анестезиолого-реанимационная служба Боткинской больницы, одна из крупнейших в Москве, представлена подразделениями хирургического, терапевтического, акушерского и неонатологического профилей. В больнице – более 100 реанимационных коек. Терапевтическую помощь оказывают в отделениях терапии и пульмонологии, неврологии, кардиологии, гематологии, нефрологии, психиатрии и радиологии.В составе больницы действует специализированный офтальмологический стационар на 105 коек с амбулаторным приемом, где в том числе проводится лечение онкологических заболеваний глаз.Значительная часть оборудования, которым оснащена Боткинская больница – это приборы экспертного класса. Персонал больницы насчитывает около четырех тысяч сотрудников, здесь трудятся более тысячи врачей, в том числе 81 доктор медицинских наук и 237 кандидатов медицинских наук. Пять врачей – члены Российской академии наук, академики РАН, 16 докторов удостоены звания "Заслуженный врач РФ".Городская клиническая больница имени С.П. Боткина занимает около 20 гектаров земли в Беговом районе Северного административного округа города Москвы. В управлении ГКБ – 48 зданий общей площадью около 200 тысяч квадратных метров. Тринадцать объектов имеют статус исторических памятников. В 2016 году перед приемным отделением больницы была оборудована вертолетная площадка для экстренной доставки сложных пациентов.В сентябре 2020 года стало известно, что на территории Боткинской больницы будет построен новый корпус скорой помощи с вертолетной площадкой на крыше. Там смогут приземляться авиамедицинские бригады, которые занимаются госпитализацией пациентов с тяжелыми заболеваниями и травмами. Новый корпус позволит увеличить ежедневный прием больницей экстренных пациентов с 150-200 до 350-400 человек.На территории больницы расположена построенная по воле Козьмы Солдатенкова церковь Космы и Дамиана.Больница является клинической базой для шести ведущих российских медицинских научных центров и вузов. В стенах ГКБ работают десять специализированных региональных и городских медицинских центров: сосудистый, гематологический, эндопротезирования костей и суставов, диагностики и лечения токсоплазмоза, органного донорства, диагностики и лечения экстрапирамидных заболеваний, нефрологический, офтальмологический, амбулаторной онкологической помощи.В 2015 году на базе Боткинской больницы открыт Медицинский симуляционный центр – уникальный многопрофильный образовательный комплекс по обучению врачей с использованием высокотехнологичных симуляторов и роботов. Здесь разработано свыше 250 авторских образовательных программ по более чем 50 медицинским специальностям. Обучение прошли более 50 тысяч медицинских работников из Москвы и других городов России.Специалисты ГКБ им. С.П. Боткина известны во всем мире своими научными разработками, уникальными методами лечения и вкладом в развитие медицины. Благодаря этому больница фигурирует практически во всех медицинских изданиях и документах Всемирной организации здравоохранения.За многолетнюю историю больницы в ее стенах работали такие знаменитые отечественные врачи, как Федор Гетье, Владимир Розанов, Михаил Киреев, Алексей Абрикосов, Алексей Очкин, Николай Приоров, Анатолий Фрумкин, Роман Лурия, Мирон Вовси, Борис Вотчал, Михаил Маргулис, Георгий Руднев, Владимир Неговский и другие.С октября 2013 года главный врач городской клинической больницы имени С.П. Боткина – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный хирург Департамента здравоохранения Москвы Алексей Шабунин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки