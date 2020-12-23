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Лавров рассказал о деловых контактах России и США
Лавров рассказал о деловых контактах России и США
Контакты России и США в рамках американо-российского делового совета показали, что американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения, заявил глава... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:07
2020-12-23T13:07
россия
минторг сша
сергей лавров
сша
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Контакты России и США в рамках американо-российского делового совета показали, что американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя последние санкции Вашингтона в отношении Москвы."Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые в общем-то несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересовано в том, чтобы эта тенденция была остановлена и мы бы вернулись к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям" , - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
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россия, минторг сша, сергей лавров, сша, в мире

Лавров рассказал о деловых контактах России и США

13:07 23.12.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Загребе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Загребе - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Контакты России и США в рамках американо-российского делового совета показали, что американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя последние санкции Вашингтона в отношении Москвы.
"Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые в общем-то несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересовано в том, чтобы эта тенденция была остановлена и мы бы вернулись к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям" , - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.
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