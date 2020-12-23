https://ria.ru/20201223/biznesmeny-1590549117.html

Лавров рассказал о деловых контактах России и США

Лавров рассказал о деловых контактах России и США

Контакты России и США в рамках американо-российского делового совета показали, что американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения, заявил глава... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:07

2020-12-23T13:07

2020-12-23T13:07

россия

минторг сша

сергей лавров

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589468213_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_91367bb63689b53cdf2ab9283b59329a.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Контакты России и США в рамках американо-российского делового совета показали, что американские бизнесмены хотят выхода на нормальные отношения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя последние санкции Вашингтона в отношении Москвы."Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые в общем-то несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел и искренне заинтересовано в том, чтобы эта тенденция была остановлена и мы бы вернулись к нормальным, основанным на взаимной выгоде экономическим отношениям" , - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.Ранее минторг США опубликовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к ним применят ограничения на экспорт. Список включает Минобороны РФ, крупные предприятия авиационной, космической и других отраслей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201223/dollar-1590537765.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минторг сша, сергей лавров, сша, в мире