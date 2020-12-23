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Путин оценил ситуацию с количеством занятых в малом и среднем бизнесе
Путин оценил ситуацию с количеством занятых в малом и среднем бизнесе
Количество занятых в малом и среднем бизнесе в России увеличивается скромными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:42
2020-12-23T15:42
2020-12-23T15:42
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Количество занятых в малом и среднем бизнесе в России увеличивается скромными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Обращаю внимание на то, что количество занятых в малом и среднем бизнесе, судя по тому, что я вижу в документах, увеличивается скромными темпами", - сказал президент."Может быть, это связано с тем, что наряду с большим объемом МСП в экономике, с применением современных средств, в том числе достижением, так называемой цифровой зрелости и в ключевых отраслях, и в сфере малого и среднего предпринимательства, количество работников там не будет так расти, как должны расти объемы этого сектора экономики в структуре экономики в целом. Это возможно", - добавил он.
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Количество занятых в малом и среднем бизнесе в России увеличивается скромными темпами, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Обращаю внимание на то, что количество занятых в малом и среднем бизнесе, судя по тому, что я вижу в документах, увеличивается скромными темпами", - сказал президент.
"Может быть, это связано с тем, что наряду с большим объемом МСП в экономике, с применением современных средств, в том числе достижением, так называемой цифровой зрелости и в ключевых отраслях, и в сфере малого и среднего предпринимательства, количество работников там не будет так расти, как должны расти объемы этого сектора экономики в структуре экономики в целом. Это возможно", - добавил он.