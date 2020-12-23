https://ria.ru/20201223/biznes-1590502782.html

Итоги года — как закалялся российский бизнес в 2020 году

Итоги года — как закалялся российский бизнес в 2020 году

Уходящий год стал настоящим вызовом для российских компаний: им пришлось переформатировать свой бизнес, экстренно искать источники инвестиций и даже уходить в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T09:40

2020-12-23T09:40

2020-12-23T09:40

новый год—2021

опора

александр калинин

борис титов

деловая россия

торгово-промышленная палата рф

сергей катырин

технологии

экономика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости/Прайм, Вероника Буклей. Уходящий год стал настоящим вызовом для российских компаний: им пришлось переформатировать свой бизнес, экстренно искать источники инвестиций и даже уходить в "цифру", к новому году они прошли перерождение коронавирусом и готовы к очередным свершениям. РИА Новости попросили представителей деловых-объединений и омбудсмена рассказать, чему научил бизнес этот год, и как он изменится в 2021-м."Российский и не российский бизнес 2020 год научил тому, что верить прогнозам - дело неблагодарное, и надо быть готовым всегда резко изменить стратегию. Еще 2008 год на это намекал, потом в нашей стране случился 2014-й, а 2020-й поставил жирную точку", - считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Он предупреждает, что бизнес должен быть готов к ситуациям, когда, рассчитывая на неплохие перспективы и даже рост, он вдруг может оказаться на грани выживания. "В этой обстановке надо быстро действовать, искать пути переформатирования, новые ниши, способы существования в "спящем" режиме. Самое главное – сохранить надежду на будущее и не терять веру в себя", - уверен омбудсмен.Время возможностейСреди ключевых уроков прошедшего года главы бизнес-объединений выделяют умения работать в цифровой среде, объединяться с коллегами и государством. По мнению главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, бизнес научился в 2020 году многому. "С одной стороны, безусловно, это время кризиса, с другой - время возможностей", - полагает он.Компании, которые на протяжении последних лет вкладывали средства в развитие своей цифровой среды, оказались в некоторой степени подготовленными к тому, что случилось в начале пандемии. "Цифровые активы оправдали себя: своевременные технологические решения пришли на помощь интернет-магазинам и маркетплейсам, ряду компаний было легче и удобнее перейти в онлайн, а кто-то без потерь перевел сотрудников на дистанционный формат работы", - рассуждает Катырин.Президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин уверен, что 2020 год научил бизнес, прежде всего, быть гибким, и указал, что это многозначная характеристика. "Под этим понимается и использование новых методов ведения бизнеса, и скорость перестройки на эти новые методы (переориентация в онлайн, цифровизация внутренних процессов). Сюда же можно отнести перенастройку внутренних процессов с учётом перехода на удаленку всех или части сотрудников, что открывает возможности для оптимизации расходов, связанных с арендой", - полагает Калинин.По мнению президента "Деловой России" Павла Титова, 2020 год в очередной раз подтвердил, что надеяться можно только на свои силы и предпринимательский талант. "Мы сейчас живем в новой экономической реальности. Оказывается, можно с легкостью работать без офисов и на удаленке, вести переговоры в режиме онлайн. Это новый набор навыков, который уже никуда не уйдёт и пригодится в будущем", - заявил он.Вместе сильнееЛокдаун и временная остановка ряда отраслей сферы услуг сплотила бизнес, который часто единым фронтом выступал перед властями в поисках понимания и поддержки. Уходящий год еще раз доказал, что в одиночку не добиться поставленных целей. "За год было создано большое количество профессиональных союзов и ассоциаций, например, Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций, Ассоциация технологических компаний в ритейле и другие", - напоминает Катырин.Отраслевые объединения направляли предложения по необходимым мерам поддержки федеральным и региональным властям, а осенью активно включились в информационные кампании о необходимости соблюдать меры безопасности для борьбы с коронавирусом, напомнил глава ТПП.Борис Титов, в свою очередь, призвал сохранять сотрудников и не терять связи с контрагентами - в это трудное время надо объединяться и искать компромиссы, потому что "только так можно выжить". "Кроме того, многие научились работать с государством и формулировать системные предложения по улучшению регуляторики, малый бизнес понял, что его участие в этом необходимо. Бизнес понял, что надо повышать свою грамотность во всех смыслах, юридических, экономических и бухгалтерских", - подчеркнул омбудсмен."Уходящий 2020 год показал, может быть, банальную вещь, но которая, тем не менее, не всем очевидна: что бизнес – это часть общества и государства. Тут следует отметить с одной стороны меры, которые принимались правительством для поддержки бизнеса, а также то, что многие эти меры были связаны с необходимостью сохранения определённого уровня занятости. Бизнес осознал свою тесную связь с обществом и государством также посредством санитарных правил и рекомендаций – это и повысило социальную ответственность компаний, которые проявили свою готовность нести дополнительные расходы для обеспечения безопасности граждан", - отметил глава "Опоры" Калинин.Подушка безопасностиРуководители бизнес-объединений сходятся во мнении, что и наступающий год, скорее всего, не будет простым, и прогнозировать в текущей ситуации что-либо крайне сложно. Вызовы 2020 года научили бизнес быть готовым "не просто к финансовому кризису, которых за последние годы было несколько, а к кардинальным изменениям в функционировании компаний", говорит Калинин. При этом он указывает, что пандемия показала, как важны грамотное финансовое планирование и наличие собственных резервных фондов."Если сработают вакцины, и пандемия будет уходить естественным путем, бизнес во многом будет возвращаться в старое русло. Скорее, он будет возвращаться из онлайна, но при этом научится работать с сотрудниками удаленно. Где цифровые решения более эффективны, там они и останутся", - рассуждает Борис Титов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/genprokuratura-1590477288.html

https://ria.ru/20201222/biznes-1590354961.html

https://ria.ru/20201222/zakon-1590397443.html

https://ria.ru/20201222/zakupki-1590398742.html

https://ria.ru/20201221/rubl-1590239413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опора, александр калинин, борис титов, деловая россия, торгово-промышленная палата рф, сергей катырин, технологии, экономика