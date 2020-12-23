Посол России назвал задачу Запада в Белоруссии
22:15 23.12.2020 (обновлено: 00:07 24.12.2020)
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России, считает посол РФ в этой республике Дмитрий Мезенцев.
"Западные столицы - США, Великобритания, столицы стран ЕС - показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии - ред.), которые становятся политическими... Глобальная задача - отрыв Белоруссии от России - не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", - заявил Мезенцев в интервью телеканалу "Белрос".
По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.
"Идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий от лидера (страны - ред.) и белорусского руководства", - считает посол.
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