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Посол России назвал задачу Запада в Белоруссии
Посол России назвал задачу Запада в Белоруссии
Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России, считает посол РФ в этой республике Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-23T22:15
2020-12-24T00:07
союзное государство
дмитрий мезенцев
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России, считает посол РФ в этой республике Дмитрий Мезенцев.По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.
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дмитрий мезенцев, белоруссия, в мире

Посол России назвал задачу Запада в Белоруссии

22:15 23.12.2020 (обновлено: 00:07 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Запад ставит задачу оторвать Белоруссию от России, считает посол РФ в этой республике Дмитрий Мезенцев.

"Западные столицы - США, Великобритания, столицы стран ЕС - показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии - ред.), которые становятся политическими... Глобальная задача - отрыв Белоруссии от России - не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", - заявил Мезенцев в интервью телеканалу "Белрос".

По его словам, для этого Запад ведет работу по расколу в белорусском обществе.

"Идет работа по расколу в обществе, чтобы оторвать молодых белорусов, интеллигенцию, людей творческих профессий, а потом и коллективы сотен белорусских предприятий от лидера (страны - ред.) и белорусского руководства", - считает посол.

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