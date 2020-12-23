Посол России назвал задачу Запада в Белоруссии

"Западные столицы - США, Великобритания, столицы стран ЕС - показывают предельно жесткое отношение и дают неправовые, скорее эмоциональные, оценки (ситуации в Белоруссии - ред.), которые становятся политическими... Глобальная задача - отрыв Белоруссии от России - не сдана в утиль. Она, может быть, чуть отложена, но о ней помнят", - заявил Мезенцев в интервью телеканалу "Белрос".