Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/bank-1590577544.html
Воронежец получил шесть лет колонии за ограбление банка
Воронежец получил шесть лет колонии за ограбление банка
Суд приговорил к шести годам колонии воронежца, который весной прошло года с сообщником вскрыли в банке "Восточный" сейф, забрав оттуда более 4,9 миллиона... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T15:10
2020-12-23T15:10
андрей денисов
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии воронежца, который весной прошло года с сообщником вскрыли в банке "Восточный" сейф, забрав оттуда более 4,9 миллиона рублей, почти 56 тысяч долларов США и 20 тысяч евро, сообщает в среду прокуратура области.В отношении 43-летнего Андрея Денисова было возбуждено дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере".По данным прокуратуры, в марте 2019 года Денисов вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого приостановлено, взломали дверь в подвальное помещение здания, где расположен филиал ПАО КБ "Восточный".С похищенными денежными средствами Денисов и его соучастник с места совершения преступления скрылись. Как отмечает прокуратура, банку "Восточный" был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/ograblenie-1588844727.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей денисов, сша, происшествия

Воронежец получил шесть лет колонии за ограбление банка

15:10 23.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии воронежца, который весной прошло года с сообщником вскрыли в банке "Восточный" сейф, забрав оттуда более 4,9 миллиона рублей, почти 56 тысяч долларов США и 20 тысяч евро, сообщает в среду прокуратура области.
В отношении 43-летнего Андрея Денисова было возбуждено дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере".
Александр Марков - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 19:33
В Бразилии ограбление магазина на лошади попало на видео
По данным прокуратуры, в марте 2019 года Денисов вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого приостановлено, взломали дверь в подвальное помещение здания, где расположен филиал ПАО КБ "Восточный".
"После чего с помощью строительных инструментов они разрушили каменную стену и через образовавшийся проём незаконно проникли в помещение ПАО КБ "Восточный". Находясь там, Денисов и его знакомый вскрыли металлический сейф и похитили денежные средства в размере более 4,9 миллиона рублей, почти 56 тысяч долларов США и 20 тысяч евро", - говорится в сообщении.
С похищенными денежными средствами Денисов и его соучастник с места совершения преступления скрылись. Как отмечает прокуратура, банку "Восточный" был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.
"Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
 
Андрей ДенисовСШАПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния