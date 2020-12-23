Воронежец получил шесть лет колонии за ограбление банка
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии воронежца, который весной прошло года с сообщником вскрыли в банке "Восточный" сейф, забрав оттуда более 4,9 миллиона рублей, почти 56 тысяч долларов США и 20 тысяч евро, сообщает в среду прокуратура области.
В отношении 43-летнего Андрея Денисова было возбуждено дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере".
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По данным прокуратуры, в марте 2019 года Денисов вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого приостановлено, взломали дверь в подвальное помещение здания, где расположен филиал ПАО КБ "Восточный".
"После чего с помощью строительных инструментов они разрушили каменную стену и через образовавшийся проём незаконно проникли в помещение ПАО КБ "Восточный". Находясь там, Денисов и его знакомый вскрыли металлический сейф и похитили денежные средства в размере более 4,9 миллиона рублей, почти 56 тысяч долларов США и 20 тысяч евро", - говорится в сообщении.
С похищенными денежными средствами Денисов и его соучастник с места совершения преступления скрылись. Как отмечает прокуратура, банку "Восточный" был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.
"Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения", - сообщает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.