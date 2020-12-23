https://ria.ru/20201223/bank-1590577544.html

Воронежец получил шесть лет колонии за ограбление банка

Воронежец получил шесть лет колонии за ограбление банка

Суд приговорил к шести годам колонии воронежца, который весной прошло года с сообщником вскрыли в банке "Восточный" сейф, забрав оттуда более 4,9 миллиона... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T15:10

2020-12-23T15:10

2020-12-23T15:10

андрей денисов

сша

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 дек - РИА Новости. Суд приговорил к шести годам колонии воронежца, который весной прошло года с сообщником вскрыли в банке "Восточный" сейф, забрав оттуда более 4,9 миллиона рублей, почти 56 тысяч долларов США и 20 тысяч евро, сообщает в среду прокуратура области.В отношении 43-летнего Андрея Денисова было возбуждено дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере".По данным прокуратуры, в марте 2019 года Денисов вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого приостановлено, взломали дверь в подвальное помещение здания, где расположен филиал ПАО КБ "Восточный".С похищенными денежными средствами Денисов и его соучастник с места совершения преступления скрылись. Как отмечает прокуратура, банку "Восточный" был нанесен материальный ущерб на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/ograblenie-1588844727.html

сша

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андрей денисов, сша, происшествия