https://ria.ru/20201223/bank-1590531815.html

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T12:05

2020-12-23T12:05

2020-12-23T12:05

культура

втб

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в среду в 17:00 к кураторской онлайн-экскурсии по экспозиции, сообщает банк.На выставке собрано более 200 графических и живописных работ художника из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций.Роберт Фальк — выдающийся живописец, классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет". Он родился в 1886 году, пережил яркие периоды признания, но конце 1930-х столкнулся с неприятием официальным художественным сообществом и обвинениями в формализме. В течение жизни Фалька его произведения не были представлены в музеях страны и оставались вне поля зрения широкой публики. Огромное творческое наследие художника после его смерти в 1958 году сумела распределить по многим музеям бывшего СССР его вдова, Ангелина Щекин-Кротова.Для зрителей выставку в Новой Третьяковке на Крымском Валу планируется открыть после снятия текущих противоэпидемических ограничений.

https://ria.ru/20201223/vtb-1590481876.html

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культура, втб