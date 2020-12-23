Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201223/bank-1590531815.html
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:05
2020-12-23T12:05
культура
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в среду в 17:00 к кураторской онлайн-экскурсии по экспозиции, сообщает банк.На выставке собрано более 200 графических и живописных работ художника из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций.Роберт Фальк — выдающийся живописец, классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет". Он родился в 1886 году, пережил яркие периоды признания, но конце 1930-х столкнулся с неприятием официальным художественным сообществом и обвинениями в формализме. В течение жизни Фалька его произведения не были представлены в музеях страны и оставались вне поля зрения широкой публики. Огромное творческое наследие художника после его смерти в 1958 году сумела распределить по многим музеям бывшего СССР его вдова, Ангелина Щекин-Кротова.Для зрителей выставку в Новой Третьяковке на Крымском Валу планируется открыть после снятия текущих противоэпидемических ограничений.
https://ria.ru/20201223/vtb-1590481876.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3f547ee43de9296d908dd0bc866a4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, втб

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке

12:05 23.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в среду в 17:00 к кураторской онлайн-экскурсии по экспозиции, сообщает банк.
На выставке собрано более 200 графических и живописных работ художника из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
Вчера, 00:02
ВТБ может войти в уставной капитал "Первого канала"
Роберт Фальк — выдающийся живописец, классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет". Он родился в 1886 году, пережил яркие периоды признания, но конце 1930-х столкнулся с неприятием официальным художественным сообществом и обвинениями в формализме. В течение жизни Фалька его произведения не были представлены в музеях страны и оставались вне поля зрения широкой публики. Огромное творческое наследие художника после его смерти в 1958 году сумела распределить по многим музеям бывшего СССР его вдова, Ангелина Щекин-Кротова.
"Коллеги из Третьяковской галереи, которую банк ВТБ уже много лет поддерживает в рамках целевой программы “Культурная страна”, проделали огромную работу и собрали наиболее показательные и интересные произведения Роберта Фалька из музейных и частных коллекций, чтобы познакомить с ними современного зрителя. Мы очень признательны музею за то, что такой масштабный проект все-таки удалось реализовать и открыть по плану в этот непростой для всех нас год. Уверен, что эта выставка привлечет внимание большого числа зрителей, когда музеи вновь будут открыты для посещений", — приводятся в сообщении слова вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.
Для зрителей выставку в Новой Третьяковке на Крымском Валу планируется открыть после снятия текущих противоэпидемических ограничений.
 
КультураВТБ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Умер рок-музыкант Лесли Уэст
08:00В Госдуме предложили временно остановить авиасообщение со всеми странами
07:47В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
07:44В МИД Ирана ответили на обвинения США в атаке на посольство
07:43СМИ: США подготовили санкции против России из-за инцидента с Навальным
07:42Два самолета с медотрядом вылетели в Симферополь из Ростова-на-Дону
07:40В Екатеринбурге 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
07:36Во втором мобильном госпитале в Ялте помогут пациентам с COVID-19
07:28Власти Красноярского края объявили 31 декабря выходным днем
07:25Эксперты отметили резкий рост числа самозанятых в России
07:21Исследование показало, на что россияне потратят тринадцатую зарплату
07:18В Нагорный Карабах за сутки вернулись более 480 беженцев
07:16Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
07:13СМИ раскрыло подробности стрельбы на юго-западе Москвы
07:12В Госдуме призвали россиян встречать Новый год в семейном кругу
07:05Власти Чукотки объявили 31 декабря выходным
07:02Ученый оценил размеры упавшего в Китае метеорита
06:55Приморцев предупредили об аномальных морозах в канун Нового года
06:44Адвокаты раскрыли подробности второго дела отстраненного мэра Томска
06:26СМИ: США обсуждали "российскую кибератаку" в рамках альянса спецслужб
Лента новостейМолния