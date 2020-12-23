https://ria.ru/20201223/bank-1590531815.html
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковке
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T12:05
2020-12-23T12:05
2020-12-23T12:05
культура
втб
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в среду в 17:00 к кураторской онлайн-экскурсии по экспозиции, сообщает банк.На выставке собрано более 200 графических и живописных работ художника из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций.Роберт Фальк — выдающийся живописец, классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет". Он родился в 1886 году, пережил яркие периоды признания, но конце 1930-х столкнулся с неприятием официальным художественным сообществом и обвинениями в формализме. В течение жизни Фалька его произведения не были представлены в музеях страны и оставались вне поля зрения широкой публики. Огромное творческое наследие художника после его смерти в 1958 году сумела распределить по многим музеям бывшего СССР его вдова, Ангелина Щекин-Кротова.Для зрителей выставку в Новой Третьяковке на Крымском Валу планируется открыть после снятия текущих противоэпидемических ограничений.
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культура, втб
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости
. Банк ВТБ
выступил генеральным спонсором выставки "Роберт Фальк" в Третьяковской галерее, с которой все любители искусства могут познакомиться, подключившись в среду в 17:00 к кураторской онлайн-экскурсии
по экспозиции, сообщает банк.
На выставке собрано более 200 графических и живописных работ художника из 19 музейных собраний и 24 частных коллекций.
Роберт Фальк — выдающийся живописец, классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет". Он родился в 1886 году, пережил яркие периоды признания, но конце 1930-х столкнулся с неприятием официальным художественным сообществом и обвинениями в формализме. В течение жизни Фалька его произведения не были представлены в музеях страны и оставались вне поля зрения широкой публики. Огромное творческое наследие художника после его смерти в 1958 году сумела распределить по многим музеям бывшего СССР его вдова, Ангелина Щекин-Кротова.
"Коллеги из Третьяковской галереи, которую банк ВТБ уже много лет поддерживает в рамках целевой программы “Культурная страна”, проделали огромную работу и собрали наиболее показательные и интересные произведения Роберта Фалька из музейных и частных коллекций, чтобы познакомить с ними современного зрителя. Мы очень признательны музею за то, что такой масштабный проект все-таки удалось реализовать и открыть по плану в этот непростой для всех нас год. Уверен, что эта выставка привлечет внимание большого числа зрителей, когда музеи вновь будут открыты для посещений", — приводятся в сообщении слова вице-президента банка ВТБ Александра Ерофеева.
Для зрителей выставку в Новой Третьяковке на Крымском Валу планируется открыть после снятия текущих противоэпидемических ограничений.