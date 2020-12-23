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Эксперты спрогнозировали рост возможностей российских ВКС
Эксперты спрогнозировали рост возможностей российских ВКС
Дальняя авиация (ДА) ВКС России как одна из составляющих ядерной триады останется одним из ключевых факторов стратегического сдерживания потенциального... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T11:36
2020-12-23T11:36
илья муромец
ту-160м2
ту-22м3
оао "туполев"
воздушно-космические силы россии
игорь сикорский
ввс рф
ту-95
андрей туполев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дальняя авиация (ДА) ВКС России как одна из составляющих ядерной триады останется одним из ключевых факторов стратегического сдерживания потенциального противника, при этом в будущем ее функционал расширится за счет оснащения высокоточным оружием, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.День дальней авиации отмечается в России 23 декабря. Именно в этот день в 1913 году состоялся первый полет самого большого самолета того времени – тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец", спроектированного авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя была сформирована первая эскадра этих самолетов, ставшая первым соединением такого типа не только в России, но и во всем мире.Дальняя авиация сегодняСегодня военное руководство страны уделяет первостепенное внимание развитию ДА: на Казанском авиационном заводе проходят модернизацию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 ("Белый лебедь"), а также самолеты-носители крылатых ракет большой дальности Ту-95.До уровня МЗМ доводятся стратегические ракетоносцы Ту-22М3 – эта модификация в частности предусматривает оснащение самолета штангой дозаправки в воздухе, что значительно увеличит его продолжительность полета. Кроме того, к концу госпрограммы вооружений 2018-2027 ВКС планируют получить 10 "стратегов" Ту-160М2, которые будут собраны уже с нуля.Ведутся работы и над машиной нового поколения – перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Испытания двигателя для бомбардировщика будущего, получившего предварительное название "Изделие РФ", начнутся уже в 2021 году. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы силовой установки позволят ПАК ДА совершать полеты продолжительностью до 30 часов.По мнению экс-командующего Дальней авиацией ВВС РФ (в 1997-2002 годах) генерал-лейтенанта Михаила Опарина, в обозримой перспективе ДА сможет выполнять более широкий спектр задач за счет оснащения новым высокоточным оружием."Стратеги" в СирииГенерал отметил, что свои расширившиеся возможности Дальняя авиация показала в ходе антитеррористической операции в Сирии, в ходе которой российские бомбардировщики применяли против боевиков не только высокоточные ракеты, но и свободнопадающие бомбы."Последние события в Сирии показали высокую готовность Дальней авиации выполнять задачи, как в ракетном, так и в бомбовом варианте. Бомбить с высоты 10 тысяч метров на скорости 900 км/ч и попасть свободнопадающей бомбой по цели размерностью 30х30 метров сопоставимо с применением высокоточного оружия, это свидетельствует о высоком уровне возможностей боевых авиационных комплексов и возросшем уровне подготовки летного и инженерно-технического состава", - подчеркнул Опарин.Высоко оценил работу ДА в Сирии и член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, напомнивший, что во время этой кампании самолеты Ту-22М3 и Ту-160 опробовали в реальных условиях целую линейку перспективных авиационных вооружений, в том числе стратегические крылатые ракеты Х-101.Бомбардировщик нового поколенияВ то же время эксперт отметил, что при высоком уровне боеготовности и технического оснащения Дальней авиации существует некоторая неопределенность с перспективным бомбардировщиком ПАК ДА, который до сих пор остается на стадии концепта - на сегодняшний день так и не определено, будет ли самолет нового поколения дозвуковым или сверхзвуковым."Некоторые специалисты говорят, что это должен быть дозвуковой самолет, который будет нести большой боекомплект высокоточных средств поражения, например, гиперзвуковых ракет или крылатых ракет большой дальности, исходя из того, что даже сверхзвуковой самолет сегодня неспособен уйти от средств противовоздушной обороны, если он входит в зону ПВО", - пояснил Мураховский.Эксперт выразил мнение, что сегодня нет необходимости делать обязательно сверхзвуковой самолет - достаточно иметь дозвуковой летательный аппарат с большой продолжительностью полета, современной авионикой и большим боекомплектом дальнобойных средств поражения.В свою очередь Опарин, занимавший в период 2003-2008 годов пост вице-президента ОАО "Туполев", назвал ПАК ДА "умной летающей головой", которая получит самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование. По его словам, перспективный авиационный комплекс Дальней авиации совместит в себе самые передовые достижения в радиоэлектронике, электронике, автоматике.Перспективы применения беспилотниковГоворя о перспективе включения в состав ДА беспилотников, Мураховский отметил, что это возможно, учитывая задел, который был у "Туполева" по такой технике еще в советское время. По его словам, БЛА могут применяться в Дальней авиации по принципу "лояльный-ведомый", когда беспилотный самолет, управляемый с борта пилотируемого аппарата, действует в качестве передового эшелона для выполнения особо опасных задач, например, для прорыва ПВО противника.Иного мнения придерживается генерал Опарин, подчеркнувший, что при ведении боевых действий на дальних расстояниях искусственный интеллект не является всесильным: "Внезапные задачи, которые может решить только командир корабля и экипаж, беспилотник не решит. Дроны нужны для работы на малых и средних расстояниях, но на дальних, по моему мнению, без пилота не обойтись, потому что искусственный интеллект хорош лишь в меру".Актуальные вызовыСреди актуальных вызовов и проблем, с которыми может столкнуться ДА, Мураховский назвал нехватку самолетов-заправщиков. Эксперт отметил, что стратегическую авиацию США, напротив, обслуживают порядка 500 воздушных танкеров, что позволяет американским бомбардировщикам осуществлять рекордные по продолжительности полеты и проецировать свою силу в любой точке планеты.Сравнивая стратегическую авиацию США и Дальнюю авиацию России, Опарин, в свое время облетавший американские бомбардировщики B-1B и B-52, отметил высокий уровень подготовки американского летного состава.
https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html
https://ria.ru/20201028/orion-1581914508.html
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илья муромец, ту-160м2, ту-22м3, оао "туполев", воздушно-космические силы россии, игорь сикорский, ввс рф, ту-95, андрей туполев, сирия, сша, безопасность

Эксперты спрогнозировали рост возможностей российских ВКС

11:36 23.12.2020
 
© Фото : Министерство обороны РФТу-95МС
Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дальняя авиация (ДА) ВКС России как одна из составляющих ядерной триады останется одним из ключевых факторов стратегического сдерживания потенциального противника, при этом в будущем ее функционал расширится за счет оснащения высокоточным оружием, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
День дальней авиации отмечается в России 23 декабря. Именно в этот день в 1913 году состоялся первый полет самого большого самолета того времени – тяжелого бомбардировщика "Илья Муромец", спроектированного авиаконструктором Игорем Сикорским. Ровно год спустя была сформирована первая эскадра этих самолетов, ставшая первым соединением такого типа не только в России, но и во всем мире.

Дальняя авиация сегодня

Сегодня военное руководство страны уделяет первостепенное внимание развитию ДА: на Казанском авиационном заводе проходят модернизацию сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 ("Белый лебедь"), а также самолеты-носители крылатых ракет большой дальности Ту-95.
До уровня МЗМ доводятся стратегические ракетоносцы Ту-22М3 – эта модификация в частности предусматривает оснащение самолета штангой дозаправки в воздухе, что значительно увеличит его продолжительность полета. Кроме того, к концу госпрограммы вооружений 2018-2027 ВКС планируют получить 10 "стратегов" Ту-160М2, которые будут собраны уже с нуля.
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Ведутся работы и над машиной нового поколения – перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА). Испытания двигателя для бомбардировщика будущего, получившего предварительное название "Изделие РФ", начнутся уже в 2021 году. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы силовой установки позволят ПАК ДА совершать полеты продолжительностью до 30 часов.
По мнению экс-командующего Дальней авиацией ВВС РФ (в 1997-2002 годах) генерал-лейтенанта Михаила Опарина, в обозримой перспективе ДА сможет выполнять более широкий спектр задач за счет оснащения новым высокоточным оружием.
"Дальняя авиация сегодня является составляющей стратегических ядерных сил, это ее основная задача и она ее решает успешно. Сегодня на ее вооружение поступают новые высокоточные дальние средства поражения с обычной боевой частью, урон от которых будет сопоставим с оружием массового поражения. Самое главное – особое внимание уделяется подготовке летного и инженерного состава, она ведется на хорошем уровне и требует своего совершенствования", - сказал он.

"Стратеги" в Сирии

Генерал отметил, что свои расширившиеся возможности Дальняя авиация показала в ходе антитеррористической операции в Сирии, в ходе которой российские бомбардировщики применяли против боевиков не только высокоточные ракеты, но и свободнопадающие бомбы.
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"Последние события в Сирии показали высокую готовность Дальней авиации выполнять задачи, как в ракетном, так и в бомбовом варианте. Бомбить с высоты 10 тысяч метров на скорости 900 км/ч и попасть свободнопадающей бомбой по цели размерностью 30х30 метров сопоставимо с применением высокоточного оружия, это свидетельствует о высоком уровне возможностей боевых авиационных комплексов и возросшем уровне подготовки летного и инженерно-технического состава", - подчеркнул Опарин.
Высоко оценил работу ДА в Сирии и член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, напомнивший, что во время этой кампании самолеты Ту-22М3 и Ту-160 опробовали в реальных условиях целую линейку перспективных авиационных вооружений, в том числе стратегические крылатые ракеты Х-101.

Бомбардировщик нового поколения

В то же время эксперт отметил, что при высоком уровне боеготовности и технического оснащения Дальней авиации существует некоторая неопределенность с перспективным бомбардировщиком ПАК ДА, который до сих пор остается на стадии концепта - на сегодняшний день так и не определено, будет ли самолет нового поколения дозвуковым или сверхзвуковым.
"Некоторые специалисты говорят, что это должен быть дозвуковой самолет, который будет нести большой боекомплект высокоточных средств поражения, например, гиперзвуковых ракет или крылатых ракет большой дальности, исходя из того, что даже сверхзвуковой самолет сегодня неспособен уйти от средств противовоздушной обороны, если он входит в зону ПВО", - пояснил Мураховский.
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Эксперт выразил мнение, что сегодня нет необходимости делать обязательно сверхзвуковой самолет - достаточно иметь дозвуковой летательный аппарат с большой продолжительностью полета, современной авионикой и большим боекомплектом дальнобойных средств поражения.
"Наличие в строю ВВС США некоторых стратегических самолетов постройки еще 1950-х годов, таких как B-52 подтверждает эту концепцию. В принципе, не так важны выдающиеся летные характеристики самолета, как его способность выступать летающим "арсеналом", который сможет доставить большой боекомплект в любую точку планеты", - подчеркнул собеседник агентства.
В свою очередь Опарин, занимавший в период 2003-2008 годов пост вице-президента ОАО "Туполев", назвал ПАК ДА "умной летающей головой", которая получит самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование. По его словам, перспективный авиационный комплекс Дальней авиации совместит в себе самые передовые достижения в радиоэлектронике, электронике, автоматике.

Перспективы применения беспилотников

Говоря о перспективе включения в состав ДА беспилотников, Мураховский отметил, что это возможно, учитывая задел, который был у "Туполева" по такой технике еще в советское время. По его словам, БЛА могут применяться в Дальней авиации по принципу "лояльный-ведомый", когда беспилотный самолет, управляемый с борта пилотируемого аппарата, действует в качестве передового эшелона для выполнения особо опасных задач, например, для прорыва ПВО противника.
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Иного мнения придерживается генерал Опарин, подчеркнувший, что при ведении боевых действий на дальних расстояниях искусственный интеллект не является всесильным: "Внезапные задачи, которые может решить только командир корабля и экипаж, беспилотник не решит. Дроны нужны для работы на малых и средних расстояниях, но на дальних, по моему мнению, без пилота не обойтись, потому что искусственный интеллект хорош лишь в меру".

Актуальные вызовы

Среди актуальных вызовов и проблем, с которыми может столкнуться ДА, Мураховский назвал нехватку самолетов-заправщиков. Эксперт отметил, что стратегическую авиацию США, напротив, обслуживают порядка 500 воздушных танкеров, что позволяет американским бомбардировщикам осуществлять рекордные по продолжительности полеты и проецировать свою силу в любой точке планеты.
"Для американцев не представляется чем-то рекордным, когда их "стратеги" взлетают с территории США, приходят в Чёрное море, затем совершают "круиз" вокруг Европы и без посадки возвращаются домой через северную Атлантику, совершая на этом пути минимум две дозаправки. У нас, к сожалению, количество самолетов-заправщиков сейчас недостаточное. Да, не так давно был подписан контракт на 10 Ил-78, но, думаю, эти закупки надо наращивать", - подчеркнул собеседник агентства.
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День Дальней авиации ВКС РФ
Сравнивая стратегическую авиацию США и Дальнюю авиацию России, Опарин, в свое время облетавший американские бомбардировщики B-1B и B-52, отметил высокий уровень подготовки американского летного состава.
"Хорошая у них техника, напичкана современной радиоэлектроникой до предела, есть над чем нам призадуматься. После этих полетов я сделал много выводов, многие из них реализовались как подсказка и в наших проектах. Очень высокий уровень подготовки у американцев – в этом они очень похожи на наш летный состав: форма и язык другие, а мышление и формат общения похож. Жаль, что сейчас эти связи между нашими военными прекратились", - рассказал генерал.
 
Илья МуромецТу-160М2Ту-22М3ОАО "Туполев"Воздушно-космические силы РоссииИгорь СикорскийВВС РФТу-95Андрей ТуполевСирияСШАБезопасность
 
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