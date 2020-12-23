https://ria.ru/20201223/avetisyan-1590389502.html

Визажист Гоар Аветисян показала, как уменьшилась вдвое

Визажист Гоар Аветисян показала, как уменьшилась вдвое

Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:53

2020-12-23T00:53

2020-12-23T00:53

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в Instagram, как шла к "фигуре мечты", и сколько это стоило. Она также опубликовала в соцсети пост, в котором призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Сейчас имиджмейкер рада, что сделала эту операцию. Она также надеется, что ее история многих вдохновит измениться в лучшую сторону. По словам визажиста, она чувствует себя хорошо, у нее почти ничего не болит, за исключением шва на животе. Гоар Аветисян добавила, что выпишется из клиники уже на этой неделе. В комментариях пользователи пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления, а также отметили, что она "большая молодец".

https://ria.ru/20201222/madonna-1590196621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, знаменитости, звезды