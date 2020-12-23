Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201223/avetisyan-1590389502.html
Визажист Гоар Аветисян показала, как уменьшилась вдвое
Визажист Гоар Аветисян показала, как уменьшилась вдвое
Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:53
2020-12-23T00:53
стиль жизни
шоубиз
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590392846_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_17bc2f832cf8e4b7049cb841ebcc74d4.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в Instagram, как шла к "фигуре мечты", и сколько это стоило. Она также опубликовала в соцсети пост, в котором призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла. Сейчас имиджмейкер рада, что сделала эту операцию. Она также надеется, что ее история многих вдохновит измениться в лучшую сторону. По словам визажиста, она чувствует себя хорошо, у нее почти ничего не болит, за исключением шва на животе. Гоар Аветисян добавила, что выпишется из клиники уже на этой неделе. В комментариях пользователи пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления, а также отметили, что она "большая молодец".
https://ria.ru/20201222/madonna-1590196621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590392846_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_80cbe30a7d697d5d83af16ac5e855ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, знаменитости, звезды

Визажист Гоар Аветисян показала, как уменьшилась вдвое

00:53 23.12.2020
 
© Фото : Instagram @goar_avetisyanВизажист Гоар Аветисян
Визажист Гоар Аветисян - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© Фото : Instagram @goar_avetisyan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Популярная стилист-визажист Гоар Аветисян, которая недавно сделала пластическую операцию по коррекции живота, груди, рук, бедер и ягодиц, рассказала в Instagram, как шла к "фигуре мечты", и сколько это стоило.

"Вышло около 1,87 миллиона рублей, плюс доплачивала за отдельную палату", – ответила Аветисян.

Она также опубликовала в соцсети пост, в котором призналась, что в общей сложности за всю свою жизнь суммарно набрала и сбросила около 180 килограммов. Гоар Аветисян всегда мечтала о стройной фигуре и долго к этому шла.
Сейчас имиджмейкер рада, что сделала эту операцию. Она также надеется, что ее история многих вдохновит измениться в лучшую сторону.

"Это непередаваемое ощущение, когда ты видишь то, о чем мечтала", – подчеркнула Аветисян.

По словам визажиста, она чувствует себя хорошо, у нее почти ничего не болит, за исключением шва на животе. Гоар Аветисян добавила, что выпишется из клиники уже на этой неделе.
В комментариях пользователи пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления, а также отметили, что она "большая молодец".
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
Вчера, 00:40Шоубиз
Мадонна показала шрам после операции на бедре
 
ШоубизСтиль жизниЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
Лента новостейМолния