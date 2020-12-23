https://ria.ru/20201223/assotsiatsiya-1590548666.html
ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ
ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:05
2020-12-23T13:05
2020-12-23T13:24
совет европы
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации ведомства, деятельность ассоциации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.Целью ассоциации, как утверждается на ее сайте, является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой". Организация проводит семинары и конференции по вопросам демократии, прав человека, глобализации.Как указано на сайте, школа политических исследований работает в Москве с 1992 года. Всего же в составе ассоциации более 20 школ, расположенных, в основном, в Центральной Европе и на Балканах.
https://ria.ru/20201126/rossiya-1586493370.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cee4f5b7b8ba9f32a1ad73306a5ddea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, генеральная прокуратура рф, общество
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ
признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы
, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe ("Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы") (Франция)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, деятельность ассоциации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.
Целью ассоциации, как утверждается на ее сайте, является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой". Организация проводит семинары и конференции по вопросам демократии, прав человека, глобализации.
Как указано на сайте, школа политических исследований работает в Москве с 1992 года. Всего же в составе ассоциации более 20 школ, расположенных, в основном, в Центральной Европе и на Балканах.