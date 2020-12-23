https://ria.ru/20201223/assotsiatsiya-1590548666.html

ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ

ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T13:05

2020-12-23T13:05

2020-12-23T13:24

совет европы

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации ведомства, деятельность ассоциации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.Целью ассоциации, как утверждается на ее сайте, является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой". Организация проводит семинары и конференции по вопросам демократии, прав человека, глобализации.Как указано на сайте, школа политических исследований работает в Москве с 1992 года. Всего же в составе ассоциации более 20 школ, расположенных, в основном, в Центральной Европе и на Балканах.

https://ria.ru/20201126/rossiya-1586493370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет европы, генеральная прокуратура рф, общество