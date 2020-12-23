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ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ
ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T13:05
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совет европы
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По информации ведомства, деятельность ассоциации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.Целью ассоциации, как утверждается на ее сайте, является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой". Организация проводит семинары и конференции по вопросам демократии, прав человека, глобализации.Как указано на сайте, школа политических исследований работает в Москве с 1992 года. Всего же в составе ассоциации более 20 школ, расположенных, в основном, в Центральной Европе и на Балканах.
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совет европы, генеральная прокуратура рф, общество

ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ

13:05 23.12.2020 (обновлено: 13:24 23.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу в России французской Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe ("Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы") (Франция)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, деятельность ассоциации представляет угрозу "основам конституционного строя и безопасности РФ".
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.
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Целью ассоциации, как утверждается на ее сайте, является "гражданское просвещение молодых политических, экономических, общественных и культурных лидеров стран с переходной экономикой". Организация проводит семинары и конференции по вопросам демократии, прав человека, глобализации.
Как указано на сайте, школа политических исследований работает в Москве с 1992 года. Всего же в составе ассоциации более 20 школ, расположенных, в основном, в Центральной Европе и на Балканах.
 
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