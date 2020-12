ГП признала нежелательной работу Ассоциации школ политисследований при СЕ

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Association of Schools of Political Studies of the Council of Europe ("Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы") (Франция)", - говорится в сообщении.