https://ria.ru/20201223/aktsiya-1590642327.html

Президент и премьер Татарстана исполнят мечты детей на "Елке желаний"

Президент и премьер Татарстана исполнят мечты детей на "Елке желаний"

Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и глава парламента Фарид Мухаметшин в среду приняли участие в добровольческой РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T20:29

2020-12-23T20:29

2020-12-23T20:29

республика татарстан

фарид мухаметшин

рустам минниханов

владимир путин

общество

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КАЗАНЬ, 23 дек - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр республики Алексей Песошин и глава парламента Фарид Мухаметшин в среду приняли участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний", сняв с елки открытки с желаниями детей, сообщает пресс-служба главы республики. "Президент Татарстан Рустам Минниханов принял участие в добровольческой новогодней акции "Елка желаний". В здании парламента республики он снял с елки открытки с желаниями детей. Так, 14-летняя Эльвина Каримова мечтает о зеркальном фотоаппарате", - говорится в сообщении.Отмечается, что акцию также поддержали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который исполнит желание шестилетнего Шавката Миннибаева и подарит ему на Новый год портативный проектор, и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, который выполнит просьбу девятилетнего Тамерлана, мечтающего о планшете для дистанционного обучения.Ранее президент Татарстана в рамках акции "Елка желаний" уже обещал исполнить мечты шестерых юных жителей республики: 13-летний Арслан мечтает о синтезаторе, 14-летняя Аделя – о планшете, семилетний Егор попросил большую машинку, 15-летний Роман – спортивную сумку для хоккея, восьмилетний Радмир сообщил о мечте провести весь день в развлекательном комплексе "Ривьера", а 12-Летний Данияр – прокатиться по настоящей гоночной трассе. Все эти желания в ближайшее время будут исполнены. В парламенте Татарстана акцию поддержали также больше половины депутатского корпуса, парламентарии исполнят мечты более 70 ребят.Добровольческая акция "Елка желаний" будет идти в Татарстане до Нового года. Принять в ней участие и сделать кого-то счастливее можно также онлайн – на сайте проекта: елкажеланий.рф. Обязательное условие участия – желание должно быть исполнено до 28 февраля 2021 года. Заветные желания собирались с 16 ноября до 15 декабря на сайте проекта. Оставить заявки могли дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. На сайт проекта поступило порядка 300 желаний жителей Татарстана. Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году он пообещал исполнить желания 10-летнего Александра Колесникова из Тульской области, который мечтает обнять настоящую панду, и 9-летнего Дмитрия Ощепкова из Челябинской области, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где работает президент.

https://ria.ru/20201221/taneko-1590282944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фарид мухаметшин, рустам минниханов, владимир путин, общество