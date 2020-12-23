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ГД приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию
ГД приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T14:17
2020-12-23T14:17
россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
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россия, госдума рф, политика

ГД приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за незаконную агитацию

14:17 23.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.
Авторами инициативы стали депутаты вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном.
Изменения предлагаются в статью 5.10 КоАП "Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах".
Согласно документу, предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено, будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей (было от 1 до 1,5 тысяч), для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (было от 2 до 5 тысяч), для юрлиц - от 100 до 500 тысяч (было от 20 до 100 тысяч).
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