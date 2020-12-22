В Саратове возбудили дело о злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками подведомственной организации при реализации программы предоставления жилья детям-сиротам, сообщил СК РФ.
По данным следствия, в рамках областной подпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственная минстрою области организация "Госжилстрой" заключила с четырьмя подрядчиками договоры на строительство 11 многоквартирных жилых домов в 10-м микрорайоне жилого района "Солнечный-2" в Саратове.
"В период с января 2014 года по декабрь 2019 года должностные лица… ООО "Госжилстрой" и министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, злоупотребляя своими должностными полномочиями, имея возможность произвести расчет по договорам подряда денежными средствами, передали строительным организациям 388 жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам из числа детей-сирот", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что тем самым чиновники существенно нарушили права и интересы детей-сирот и сделали невозможным исполнение областной госпрограммы.
Дело возбудили по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.