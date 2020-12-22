https://ria.ru/20201222/zloupotrebleniya-1590454650.html

В Саратове возбудили дело о злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот

В Саратове возбудили дело о злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T19:11

2020-12-22T19:11

2020-12-22T19:11

саратовская область

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками подведомственной организации при реализации программы предоставления жилья детям-сиротам, сообщил СК РФ.По данным следствия, в рамках областной подпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственная минстрою области организация "Госжилстрой" заключила с четырьмя подрядчиками договоры на строительство 11 многоквартирных жилых домов в 10-м микрорайоне жилого района "Солнечный-2" в Саратове.Следствие полагает, что тем самым чиновники существенно нарушили права и интересы детей-сирот и сделали невозможным исполнение областной госпрограммы.Дело возбудили по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sledovatel-1589973785.html

саратовская область

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, саратов, происшествия