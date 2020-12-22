Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/zloupotrebleniya-1590454650.html
В Саратове возбудили дело о злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот
В Саратове возбудили дело о злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот
Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T19:11
2020-12-22T19:11
саратовская область
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками подведомственной организации при реализации программы предоставления жилья детям-сиротам, сообщил СК РФ.По данным следствия, в рамках областной подпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственная минстрою области организация "Госжилстрой" заключила с четырьмя подрядчиками договоры на строительство 11 многоквартирных жилых домов в 10-м микрорайоне жилого района "Солнечный-2" в Саратове.Следствие полагает, что тем самым чиновники существенно нарушили права и интересы детей-сирот и сделали невозможным исполнение областной госпрограммы.Дело возбудили по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/sledovatel-1589973785.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, саратов, происшествия

В Саратове возбудили дело о злоупотреблениях при обеспечении жильем сирот

19:11 22.12.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками министерства строительства и ЖКХ Саратовской области и сотрудниками подведомственной организации при реализации программы предоставления жилья детям-сиротам, сообщил СК РФ.
По данным следствия, в рамках областной подпрограммы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственная минстрою области организация "Госжилстрой" заключила с четырьмя подрядчиками договоры на строительство 11 многоквартирных жилых домов в 10-м микрорайоне жилого района "Солнечный-2" в Саратове.

"В период с января 2014 года по декабрь 2019 года должностные лица… ООО "Госжилстрой" и министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, злоупотребляя своими должностными полномочиями, имея возможность произвести расчет по договорам подряда денежными средствами, передали строительным организациям 388 жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам из числа детей-сирот", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что тем самым чиновники существенно нарушили права и интересы детей-сирот и сделали невозможным исполнение областной госпрограммы.
Дело возбудили по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 20:09
Экс-следователь СК арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями
 
Саратовская областьСаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
08:10Биолог рассказала, каких пациентов с COVID-19 нельзя выписывать домой
08:07В Кузбассе продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
08:01Один из районов Китая снял транспортные ограничения с Россией
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
Лента новостейМолния