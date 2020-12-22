https://ria.ru/20201222/zdravookhranenie-1590431866.html

Онлайн-конференция психиатра-нарколога Евгения Брюна

Онлайн-конференция психиатра-нарколога Евгения Брюна

24 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Евгения БРЮНА.

2020-12-22T16:59

2020-12-22T16:59

2020-12-22T16:59

анонсы

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Задать вопросВо время мероприятия пойдет речь о направлениях работы наркологической службы России за 2020 год. Как пандемия повлияла на деятельность наркологических учреждений? В чем опасность употребления алкогольных напитков во время самоизоляции? Также речь пойдет о вреде табакокурения и о популяризации здорового образа жизни.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы