Онлайн-конференция психиатра-нарколога Евгения Брюна
24 декабря в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы Евгения БРЮНА.
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Во время мероприятия пойдет речь о направлениях работы наркологической службы России за 2020 год. Как пандемия повлияла на деятельность наркологических учреждений? В чем опасность употребления алкогольных напитков во время самоизоляции? Также речь пойдет о вреде табакокурения и о популяризации здорового образа жизни.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Во время мероприятия пойдет речь о направлениях работы наркологической службы России за 2020 год. Как пандемия повлияла на деятельность наркологических учреждений? В чем опасность употребления алкогольных напитков во время самоизоляции? Также речь пойдет о вреде табакокурения и о популяризации здорового образа жизни.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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