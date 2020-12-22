https://ria.ru/20201222/zanyatost-1590409358.html

"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости

"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости

"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:22

2020-12-22T15:22

2020-12-22T15:34

андрей турчак

госдума рф

единая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588663909_0:43:1500:887_1920x0_80_0_0_033e507aeeb847887e308c74d9000406.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."В ближайшее время мы завершим подготовку законопроекта, направленного на совершенствование механизмов оказания услуг населению в сфере занятости... Рассчитываем внести документ в январе и принять его уже в весеннюю сессию следующего года", - сказал Турчак на брифинге по итогам работы фракции ЕР в Госдуме в 2020 году.Турчак уточнил, что законопроект станет продолжением работы партии над совершенствованием трудового законодательства. Одна из основных целей законопроекта – чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате.

https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588455922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей турчак, госдума рф, единая россия, общество