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"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости
"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости
"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:22
2020-12-22T15:22
2020-12-22T15:34
андрей турчак
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."В ближайшее время мы завершим подготовку законопроекта, направленного на совершенствование механизмов оказания услуг населению в сфере занятости... Рассчитываем внести документ в январе и принять его уже в весеннюю сессию следующего года", - сказал Турчак на брифинге по итогам работы фракции ЕР в Госдуме в 2020 году.Турчак уточнил, что законопроект станет продолжением работы партии над совершенствованием трудового законодательства. Одна из основных целей законопроекта – чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате.
https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588455922.html
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андрей турчак, госдума рф, единая россия, общество