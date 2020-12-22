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"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости
"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости
"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:22
2020-12-22T15:34
андрей турчак
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак."В ближайшее время мы завершим подготовку законопроекта, направленного на совершенствование механизмов оказания услуг населению в сфере занятости... Рассчитываем внести документ в январе и принять его уже в весеннюю сессию следующего года", - сказал Турчак на брифинге по итогам работы фракции ЕР в Госдуме в 2020 году.Турчак уточнил, что законопроект станет продолжением работы партии над совершенствованием трудового законодательства. Одна из основных целей законопроекта – чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате.
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андрей турчак, госдума рф, единая россия, общество

"Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости

15:22 22.12.2020 (обновлено: 15:34 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" в январе внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"В ближайшее время мы завершим подготовку законопроекта, направленного на совершенствование механизмов оказания услуг населению в сфере занятости... Рассчитываем внести документ в январе и принять его уже в весеннюю сессию следующего года", - сказал Турчак на брифинге по итогам работы фракции ЕР в Госдуме в 2020 году.
Турчак уточнил, что законопроект станет продолжением работы партии над совершенствованием трудового законодательства. Одна из основных целей законопроекта – чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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Андрей ТурчакГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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