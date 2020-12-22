В России упростили доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТерминал портала поставщиков на XIII Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ – за честные закупки"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций и госкомпаний - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает закрытый перечень документов и информации, которые такие заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки - представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Этот перечень соответствует тому, который установлен законом о контрактной системе в сфере госзакупок, независимо от того, в каких торгах участвует малый и средний предприниматель, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
Закупочная деятельность госкорпораций, компаний с госучастием, естественных монополий, государственных и публично-правовых компаний и ряда других организаций регулируется законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и подписанный сейчас закон исключает произвольное установление такими заказчиками требований к заявкам участников - субъектов МСП.
Лавров также обращал внимание, что сейчас заказчики порой предъявляют избыточные требования в ходе закупок: от малых и средних предпринимателей требуют различные сертификаты, справки, выписки, а получение этих сведений зачастую превышает сроки рассмотрения заявок. В результате малый и средний бизнес не имеет возможности участвовать в соответствующих процедурах, отмечал замминистра.
Законом также вносятся изменения в отношении электронных аукционов, которые улучшают качество закупок, уменьшают количество требований к МСП и сохраняют их конфиденциальность, пояснял ранее член думского комитета по экономической политике Рифат Шайхутдинов. Кроме того, Минфин наделяется полномочиями осуществлять мониторинг закупок, порядок и срок осуществления которого, а также требования к его содержанию должен установить кабмин.
Закон вступает в силу с 1 апреля, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать через десять дней после его официального опубликования.