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В России упростили доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
В России упростили доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T14:37
2020-12-22T14:37
россия
алексей лавров
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций и госкомпаний - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает закрытый перечень документов и информации, которые такие заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки - представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Этот перечень соответствует тому, который установлен законом о контрактной системе в сфере госзакупок, независимо от того, в каких торгах участвует малый и средний предприниматель, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.Закупочная деятельность госкорпораций, компаний с госучастием, естественных монополий, государственных и публично-правовых компаний и ряда других организаций регулируется законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и подписанный сейчас закон исключает произвольное установление такими заказчиками требований к заявкам участников - субъектов МСП.Лавров также обращал внимание, что сейчас заказчики порой предъявляют избыточные требования в ходе закупок: от малых и средних предпринимателей требуют различные сертификаты, справки, выписки, а получение этих сведений зачастую превышает сроки рассмотрения заявок. В результате малый и средний бизнес не имеет возможности участвовать в соответствующих процедурах, отмечал замминистра.Законом также вносятся изменения в отношении электронных аукционов, которые улучшают качество закупок, уменьшают количество требований к МСП и сохраняют их конфиденциальность, пояснял ранее член думского комитета по экономической политике Рифат Шайхутдинов. Кроме того, Минфин наделяется полномочиями осуществлять мониторинг закупок, порядок и срок осуществления которого, а также требования к его содержанию должен установить кабмин.Закон вступает в силу с 1 апреля, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать через десять дней после его официального опубликования.
https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html
https://ria.ru/20201113/natsproekty-1584521613.html
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россия, алексей лавров, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

В России упростили доступ малого бизнеса к закупкам госкомпаний

14:37 22.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТерминал портала поставщиков на XIII Всероссийском форуме-выставке "Госзаказ – за честные закупки"
Терминал портала поставщиков на XIII Всероссийском форуме-выставке Госзаказ – за честные закупки - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, упрощающий малым и средним предприятиям доступ к закупкам отдельных юрлиц, в том числе госкорпораций и госкомпаний - соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает закрытый перечень документов и информации, которые такие заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки - представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Этот перечень соответствует тому, который установлен законом о контрактной системе в сфере госзакупок, независимо от того, в каких торгах участвует малый и средний предприниматель, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
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Закупочная деятельность госкорпораций, компаний с госучастием, естественных монополий, государственных и публично-правовых компаний и ряда других организаций регулируется законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и подписанный сейчас закон исключает произвольное установление такими заказчиками требований к заявкам участников - субъектов МСП.
Лавров также обращал внимание, что сейчас заказчики порой предъявляют избыточные требования в ходе закупок: от малых и средних предпринимателей требуют различные сертификаты, справки, выписки, а получение этих сведений зачастую превышает сроки рассмотрения заявок. В результате малый и средний бизнес не имеет возможности участвовать в соответствующих процедурах, отмечал замминистра.
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Законом также вносятся изменения в отношении электронных аукционов, которые улучшают качество закупок, уменьшают количество требований к МСП и сохраняют их конфиденциальность, пояснял ранее член думского комитета по экономической политике Рифат Шайхутдинов. Кроме того, Минфин наделяется полномочиями осуществлять мониторинг закупок, порядок и срок осуществления которого, а также требования к его содержанию должен установить кабмин.
Закон вступает в силу с 1 апреля, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать через десять дней после его официального опубликования.
 
РоссияАлексей ЛавровМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
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