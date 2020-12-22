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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/yugra-1590332052.html
В Югре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Югре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T10:30
2020-12-22T10:30
распространение нового коронавируса
ханты-мансийский автономный округ
игорь комаров
наталья комарова
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 39,3 тысячи человек, выздоровели 35,2 тысячи из них, скончались 505 пациентов с COVID-19.Ранее глава региона распорядилась запретить по 10 января 2021 года проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением коронавируса. До этого она рекомендовала жителям ХМАО временно сократить проведение семейных праздничных мероприятий или вовсе отказаться от них. Кроме того, Комарова подписала постановление, согласно которому дети до 14 лет в Югре должны находиться в общественных местах в сопровождении родителей, эта мера не касается образовательных учреждений.В начале декабря, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости о возможном введении новых ограничений в автономном округе, Комарова подчеркнула, что действующих в Югре мер пока достаточно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html
https://ria.ru/20201218/yugra-1589835118.html
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ханты-мансийский автономный округ, игорь комаров, наталья комарова, общество

В Югре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

10:30 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.
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"В настоящее время получила целый ряд предложений... Они касаются того, чтобы продлить режим обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан до 31 января 2021 года", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперштаба.
Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 39,3 тысячи человек, выздоровели 35,2 тысячи из них, скончались 505 пациентов с COVID-19.
Ранее глава региона распорядилась запретить по 10 января 2021 года проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением коронавируса. До этого она рекомендовала жителям ХМАО временно сократить проведение семейных праздничных мероприятий или вовсе отказаться от них. Кроме того, Комарова подписала постановление, согласно которому дети до 14 лет в Югре должны находиться в общественных местах в сопровождении родителей, эта мера не касается образовательных учреждений.
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В начале декабря, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости о возможном введении новых ограничений в автономном округе, Комарова подчеркнула, что действующих в Югре мер пока достаточно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округИгорь КомаровНаталья КомароваОбщество
 
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