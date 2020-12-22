В Югре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.
"В настоящее время получила целый ряд предложений... Они касаются того, чтобы продлить режим обязательной самоизоляции для отдельных категорий граждан до 31 января 2021 года", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперштаба.
Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 39,3 тысячи человек, выздоровели 35,2 тысячи из них, скончались 505 пациентов с COVID-19.
Ранее глава региона распорядилась запретить по 10 января 2021 года проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением коронавируса. До этого она рекомендовала жителям ХМАО временно сократить проведение семейных праздничных мероприятий или вовсе отказаться от них. Кроме того, Комарова подписала постановление, согласно которому дети до 14 лет в Югре должны находиться в общественных местах в сопровождении родителей, эта мера не касается образовательных учреждений.
В начале декабря, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости о возможном введении новых ограничений в автономном округе, Комарова подчеркнула, что действующих в Югре мер пока достаточно.
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