https://ria.ru/20201222/yugra-1590332052.html

В Югре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Югре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T10:30

2020-12-22T10:30

2020-12-22T10:30

распространение нового коронавируса

ханты-мансийский автономный округ

игорь комаров

наталья комарова

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 дек - РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе из-за распространения коронавируса будет продлен до 31 января 2021 года для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, сообщила глава региона Наталья Комарова.Режим обязательной самоизоляции исключительно для указанных категорий жителей действует в Югре с 8 августа.Коронавирус в автономном округе с начала распространения инфекции лабораторно подтвержден у 39,3 тысячи человек, выздоровели 35,2 тысячи из них, скончались 505 пациентов с COVID-19.Ранее глава региона распорядилась запретить по 10 января 2021 года проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением коронавируса. До этого она рекомендовала жителям ХМАО временно сократить проведение семейных праздничных мероприятий или вовсе отказаться от них. Кроме того, Комарова подписала постановление, согласно которому дети до 14 лет в Югре должны находиться в общественных местах в сопровождении родителей, эта мера не касается образовательных учреждений.В начале декабря, отвечая в ходе ежегодной пресс-конференции на вопрос РИА Новости о возможном введении новых ограничений в автономном округе, Комарова подчеркнула, что действующих в Югре мер пока достаточно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

https://ria.ru/20201218/yugra-1589835118.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, игорь комаров, наталья комарова, общество