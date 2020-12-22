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Мишустин призвал решать вопросы с выплатами медикам в ручном режиме

Мишустин призвал решать вопросы с выплатами медикам в ручном режиме

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал следить, чтобы медики, которые борются с коронавирусом, получали положенные им выплаты вовремя, и поручил... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:46

2020-12-22T16:46

2020-12-22T16:47

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здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал следить, чтобы медики, которые борются с коронавирусом, получали положенные им выплаты вовремя, и поручил коллегам устранять возникающие проволочки в ручном режиме.На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник премьер объявил, что подписано распоряжение о выделении более 52 миллиардов рублей до конца зимы на такие выплаты."Уважаемые коллеги, ваша задача - следить, чтобы и эти средства, и выделенные ранее быстро и вовремя поступали к адресатам. Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме", - обратился Мишустин к участникам совещания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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