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Выплаты за ноябрь назначили 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19
Выплаты за ноябрь назначили 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19
Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19, общий объем выплат за ноябрь - 22,9 миллиарда рублей, из них... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:33
2020-12-22T12:33
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна семенова
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19, общий объем выплат за ноябрь - 22,9 миллиарда рублей, из них 22,7 миллиарда рублей фактически выплачено, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на селекторном совещании с регионами."Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медицинских и иных работников, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Общий объем выплат за ноябрь составит 22,9 миллиарда рублей, из них 22,7 миллиарда рублей уже фактически выплачены 712,8 тысячам специалистов. По оставшимся начислениям идет ручная обработка в связи с ошибками в реквизитах и другими ошибками, допущенными медицинскими организациями при подаче реестров",- сказала Семенова.Она уточнила, что правительством России поставлена задача произвести большую часть выплат за декабрь уже до новогодних праздников, для этого медицинские организации должны до 25 декабря подать сведения о работниках в территориальные отделения Фонда социального страхования."На сегодняшний день реестры подали лишь около 6% медицинских организаций, что вызывает серьезную озабоченность. Руководство регионов должно ускорить подачу реестров, что позволит медикам уже до Нового года в получить специальные социальные выплаты за декабрь",- подчеркнула Семенова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна семенова, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Выплаты за ноябрь назначили 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19

12:33 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19, общий объем выплат за ноябрь - 22,9 миллиарда рублей, из них 22,7 миллиарда рублей фактически выплачено, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на селекторном совещании с регионами.
"Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медицинских и иных работников, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Общий объем выплат за ноябрь составит 22,9 миллиарда рублей, из них 22,7 миллиарда рублей уже фактически выплачены 712,8 тысячам специалистов. По оставшимся начислениям идет ручная обработка в связи с ошибками в реквизитах и другими ошибками, допущенными медицинскими организациями при подаче реестров",- сказала Семенова.
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Она уточнила, что правительством России поставлена задача произвести большую часть выплат за декабрь уже до новогодних праздников, для этого медицинские организации должны до 25 декабря подать сведения о работниках в территориальные отделения Фонда социального страхования.
"На сегодняшний день реестры подали лишь около 6% медицинских организаций, что вызывает серьезную озабоченность. Руководство регионов должно ускорить подачу реестров, что позволит медикам уже до Нового года в получить специальные социальные выплаты за декабрь",- подчеркнула Семенова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна СеменоваКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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