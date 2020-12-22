Выплаты за ноябрь назначили 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медиков, работающим с COVID-19, общий объем выплат за ноябрь - 22,9 миллиарда рублей, из них 22,7 миллиарда рублей фактически выплачено, заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на селекторном совещании с регионами.
"Специальные социальные выплаты за ноябрь назначены 720,7 тысячам медицинских и иных работников, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Общий объем выплат за ноябрь составит 22,9 миллиарда рублей, из них 22,7 миллиарда рублей уже фактически выплачены 712,8 тысячам специалистов. По оставшимся начислениям идет ручная обработка в связи с ошибками в реквизитах и другими ошибками, допущенными медицинскими организациями при подаче реестров",- сказала Семенова.
Она уточнила, что правительством России поставлена задача произвести большую часть выплат за декабрь уже до новогодних праздников, для этого медицинские организации должны до 25 декабря подать сведения о работниках в территориальные отделения Фонда социального страхования.
"На сегодняшний день реестры подали лишь около 6% медицинских организаций, что вызывает серьезную озабоченность. Руководство регионов должно ускорить подачу реестров, что позволит медикам уже до Нового года в получить специальные социальные выплаты за декабрь",- подчеркнула Семенова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.