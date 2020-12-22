Врач раскрыла "рецепт" восстановления после коронавируса
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Перенесшим коронавирус нужно направить силы на укрепление организма и восстановление легких, рассказала "Московскому комсомольцу" терапевт Ольга Змановская.
Во время выздоровления физические нагрузки должны быть легкими. По словам врача, идеально будет заниматься аэробикой. При этом гимнастику в первое время следует делать лежа или сидя, без усилий. Также для восстановления легких необходимо заниматься и дыхательной гимнастикой.
В рационе, по словам медика, должно быть больше белка: поэтому следует употреблять мясо, рыбу, яйца и молоко. После приема антибиотиков нужно пить кефир или ряженку и есть творог. Также следует исключить или снизить количество соленого, острого и жареного, а также сладостей. Для восстановления сил Змановская посоветовала добавить в рацион продукты, содержащие витамин C: например, лимон, перец, киви и шиповник. От чая и кофе нужно отказаться, если из-за них появляется учащенное сердцебиение.
Также врач напомнила о важности соблюдения режима: нужно гулять не менее часа, а спать около восьми часов.
Ранее мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что перенесшим коронавирус в тяжелой форме восстановить легкие поможет специальный массаж, который увеличит содержание кислорода в крови. Кроме того, он стимулирует лимфодренажную функцию организма. Однако массаж, по словам врача, нужно сочетать и с другими видами терапии.
По словам врача-пульмонолога Кирилла Зыкова, курильщикам нужно покончить с вредной привычкой после перенесенного коронавируса и заняться комплексными тренировками. Также медик посоветовал придерживаться сбалансированной диеты.
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