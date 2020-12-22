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https://ria.ru/20201222/vosstanovlenie-1590375316.html
Врач раскрыла "рецепт" восстановления после коронавируса
Врач раскрыла "рецепт" восстановления после коронавируса
Перенесшим коронавирус нужно направить силы на укрепление организма и восстановление легких, рассказала "Московскому комсомольцу" терапевт Ольга Змановская. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:14
2020-12-22T13:14
распространение нового коронавируса
кирилл зыков
кофе
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
молоко
диета
чай
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Перенесшим коронавирус нужно направить силы на укрепление организма и восстановление легких, рассказала "Московскому комсомольцу" терапевт Ольга Змановская.Во время выздоровления физические нагрузки должны быть легкими. По словам врача, идеально будет заниматься аэробикой. При этом гимнастику в первое время следует делать лежа или сидя, без усилий. Также для восстановления легких необходимо заниматься и дыхательной гимнастикой.В рационе, по словам медика, должно быть больше белка: поэтому следует употреблять мясо, рыбу, яйца и молоко. После приема антибиотиков нужно пить кефир или ряженку и есть творог. Также следует исключить или снизить количество соленого, острого и жареного, а также сладостей. Для восстановления сил Змановская посоветовала добавить в рацион продукты, содержащие витамин C: например, лимон, перец, киви и шиповник. От чая и кофе нужно отказаться, если из-за них появляется учащенное сердцебиение.Также врач напомнила о важности соблюдения режима: нужно гулять не менее часа, а спать около восьми часов.Ранее мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что перенесшим коронавирус в тяжелой форме восстановить легкие поможет специальный массаж, который увеличит содержание кислорода в крови. Кроме того, он стимулирует лимфодренажную функцию организма. Однако массаж, по словам врача, нужно сочетать и с другими видами терапии.По словам врача-пульмонолога Кирилла Зыкова, курильщикам нужно покончить с вредной привычкой после перенесенного коронавируса и заняться комплексными тренировками. Также медик посоветовал придерживаться сбалансированной диеты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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кирилл зыков, кофе, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, молоко, диета, чай, общество

Врач раскрыла "рецепт" восстановления после коронавируса

13:14 22.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в городе Волжский
Госпиталь для больных COVID-19 в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Перенесшим коронавирус нужно направить силы на укрепление организма и восстановление легких, рассказала "Московскому комсомольцу" терапевт Ольга Змановская.
Во время выздоровления физические нагрузки должны быть легкими. По словам врача, идеально будет заниматься аэробикой. При этом гимнастику в первое время следует делать лежа или сидя, без усилий. Также для восстановления легких необходимо заниматься и дыхательной гимнастикой.
В рационе, по словам медика, должно быть больше белка: поэтому следует употреблять мясо, рыбу, яйца и молоко. После приема антибиотиков нужно пить кефир или ряженку и есть творог. Также следует исключить или снизить количество соленого, острого и жареного, а также сладостей. Для восстановления сил Змановская посоветовала добавить в рацион продукты, содержащие витамин C: например, лимон, перец, киви и шиповник. От чая и кофе нужно отказаться, если из-за них появляется учащенное сердцебиение.
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Также врач напомнила о важности соблюдения режима: нужно гулять не менее часа, а спать около восьми часов.
Ранее мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что перенесшим коронавирус в тяжелой форме восстановить легкие поможет специальный массаж, который увеличит содержание кислорода в крови. Кроме того, он стимулирует лимфодренажную функцию организма. Однако массаж, по словам врача, нужно сочетать и с другими видами терапии.
По словам врача-пульмонолога Кирилла Зыкова, курильщикам нужно покончить с вредной привычкой после перенесенного коронавируса и заняться комплексными тренировками. Также медик посоветовал придерживаться сбалансированной диеты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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