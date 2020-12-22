https://ria.ru/20201222/velikobritaniya-1590309477.html

Почта Великобритании приостановила прием посылок и писем в Европу

Почта Великобритании приостановила прием посылок и писем в Европу

Королевская почта Великобритании в связи с транспортным кризисом, вызванным ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, временно не принимает посылки и письма... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T00:23

2020-12-22T00:23

2020-12-22T14:24

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Мария Табак. Королевская почта Великобритании в связи с транспортным кризисом, вызванным ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, временно не принимает посылки и письма в Европу.В минувшую субботу британский премьер Борис Джонсон объявил, что новый, более заразный, тип коронавируса теперь превалирует в Лондоне и на юго-востоке Англии, в связи с чем в этих регионах вводится, по сути, новый локдаун. После этого ряд стран приостановил транспортное сообщение с Британией, список этих стран постоянно растет."Почтовые отправления, уже находящиеся в системе, будут обработаны в нормальном режиме и подготовлены к отправке. Они будут храниться в безопасности до тех пор, пока мы не сможем отправить их по соответствующим направлениям", - отмечается в сообщении.Доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее обычного из-за малого количества авиарейсов, сообщает почта.Известие о приостановке работы по европейскому направлению станет очередной неприятной новостью для многих жителей Великобритании, которые не могут встретить Рождество с семьями и надеялись порадовать родных подарками. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире