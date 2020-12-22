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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/velikobritaniya-1590309477.html
Почта Великобритании приостановила прием посылок и писем в Европу
Почта Великобритании приостановила прием посылок и писем в Европу
Королевская почта Великобритании в связи с транспортным кризисом, вызванным ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, временно не принимает посылки и письма... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:23
2020-12-22T14:24
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Мария Табак. Королевская почта Великобритании в связи с транспортным кризисом, вызванным ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, временно не принимает посылки и письма в Европу.В минувшую субботу британский премьер Борис Джонсон объявил, что новый, более заразный, тип коронавируса теперь превалирует в Лондоне и на юго-востоке Англии, в связи с чем в этих регионах вводится, по сути, новый локдаун. После этого ряд стран приостановил транспортное сообщение с Британией, список этих стран постоянно растет."Почтовые отправления, уже находящиеся в системе, будут обработаны в нормальном режиме и подготовлены к отправке. Они будут храниться в безопасности до тех пор, пока мы не сможем отправить их по соответствующим направлениям", - отмечается в сообщении.Доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее обычного из-за малого количества авиарейсов, сообщает почта.Известие о приостановке работы по европейскому направлению станет очередной неприятной новостью для многих жителей Великобритании, которые не могут встретить Рождество с семьями и надеялись порадовать родных подарками. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Почта Великобритании приостановила прием посылок и писем в Европу

00:23 22.12.2020 (обновлено: 14:24 22.12.2020)
 
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Depositphotos / rabbit75_dep
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 дек – РИА Новости, Мария Табак. Королевская почта Великобритании в связи с транспортным кризисом, вызванным ситуацией вокруг нового штамма коронавируса, временно не принимает посылки и письма в Европу.
В минувшую субботу британский премьер Борис Джонсон объявил, что новый, более заразный, тип коронавируса теперь превалирует в Лондоне и на юго-востоке Англии, в связи с чем в этих регионах вводится, по сути, новый локдаун. После этого ряд стран приостановил транспортное сообщение с Британией, список этих стран постоянно растет.
"Королевская почта временно приостановила всю работу по европейскому направлению, за исключением Ирландии. Мы постоянно следим за ситуацией. Клиенты должны проверять наш сайт, где мы будем регулярно публиковать обновления", - говорится в сообщении на сайте почтовой службы.
"Почтовые отправления, уже находящиеся в системе, будут обработаны в нормальном режиме и подготовлены к отправке. Они будут храниться в безопасности до тех пор, пока мы не сможем отправить их по соответствующим направлениям", - отмечается в сообщении.
Зловредный штамм: жизнь в Лондоне после выявления новой мутации COVID-19
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

Девушка ждет поезд на перроне лондонского метро
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

Опустевшее фойе офисного здания в Лондоне
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

Пассажиры в поезде из аэропорта Хитроу в Лондоне
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

Вход на лондонский вокзал Кингс-Кросс
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

Велосипедист в медицинской маске на одной из опустевших улиц Лондона
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Молодой человек на входе в лондонское метро
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

Молодой человек на эскалаторе лондонского метро
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

Обмотанные лентой кресла в лондонском автобусе
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Остается ждать и следить за ситуацией.

Мужчина в медицинской маске и перчатках за ноутбуком на одной из улиц Лондона
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанк

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

Прохожие возле закрытого паба в Лондоне
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
1 из 12

О том, что в Великобритании выявили новую разновидность коронавируса, глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок сообщил в середине декабря.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
2 из 12

Вирусологи подтвердили, что новый штамм распространяется на 70% быстрее предыдущих форм SARS-CoV-и требует от людей предельной осторожности.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
3 из 12

С 20 декабря Лондон и юго-восток Великобритании перешли в режим локдауна. Власти Уэльса и Шотландии тоже ввели новые ограничения.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
4 из 12

Британцев просят не выходить на улицу, а если и покидать дом, то только по острой необходимости.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
5 из 12

Почта временно не принимает посылки и письма в Европу. Это стало неприятным сюрпризом для тех, кто не может встретить Рождество с родными и надеялся порадовать их подарками.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
6 из 12

Ключевым элементом в борьбе с распространением нового вируса ученые называют сокращение контактов людей, поэтому нельзя исключить ужесточения карантина.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
7 из 12

Хотя мутирующий вирус существенно заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
8 из 12

Значение новой мутации COVID, выявленной в Великобритании, пока неясно, сообщили в германском институте Роберта Коха.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
9 из 12

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам сообщать о вызывающих беспокойство мутациях коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
10 из 12

В целом эксперты настроены оптимистично: во-первых, чем больше вирус мутирует, тем слабее он становится; а во вторых, вакцины от COVID-19 смогут воздействовать и на новые штаммы.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
11 из 12

Остается ждать и следить за ситуацией.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
12 из 12

Пока же некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Британией, чтобы избежать распространения новой разновидности коронавируса.

© РИА Новости / Алекс МакБрайд
Перейти в фотобанк
Доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее обычного из-за малого количества авиарейсов, сообщает почта.
Известие о приостановке работы по европейскому направлению станет очередной неприятной новостью для многих жителей Великобритании, которые не могут встретить Рождество с семьями и надеялись порадовать родных подарками.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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