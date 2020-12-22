https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590462642.html

В Вологодской области вакцинация от COVID-19 стартует в январе

В Вологодской области вакцинация от COVID-19 стартует в январе

Власти Вологодской области в январе планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавируса, очередь желающих уже составляет более 600 человек, сообщил... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T20:19

2020-12-22T20:19

2020-12-22T20:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области в январе планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавируса, очередь желающих уже составляет более 600 человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Я уверен, что как только мы проведем иммунизацию групп риска, то в начале января начнем уже массовую вакцинацию нашего населения. Очередь уже есть, мы готовы", - добавил вологодский губернатор.По его оценке, массовая вакцинация от коронавируса охватит около 350 тысяч человек, что составляет примерно 30% населения региона. Для этого в Вологодской области планируется развернуть 145 прививочных пунктов (сейчас их 11).Кувшинников добавил также, что в регион поступило более 1000 доз вакцины от COVID-19, прививки от коронавируса сделали более 250 человек из группы риска, включающей медиков, социальных работников и педагогов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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вологодская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вологодская область