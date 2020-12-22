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В Вологодской области вакцинация от COVID-19 стартует в январе
В Вологодской области вакцинация от COVID-19 стартует в январе
Власти Вологодской области в январе планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавируса, очередь желающих уже составляет более 600 человек, сообщил... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T20:19
2020-12-22T20:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области в январе планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавируса, очередь желающих уже составляет более 600 человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Я уверен, что как только мы проведем иммунизацию групп риска, то в начале января начнем уже массовую вакцинацию нашего населения. Очередь уже есть, мы готовы", - добавил вологодский губернатор.По его оценке, массовая вакцинация от коронавируса охватит около 350 тысяч человек, что составляет примерно 30% населения региона. Для этого в Вологодской области планируется развернуть 145 прививочных пунктов (сейчас их 11).Кувшинников добавил также, что в регион поступило более 1000 доз вакцины от COVID-19, прививки от коронавируса сделали более 250 человек из группы риска, включающей медиков, социальных работников и педагогов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, вологодская область

В Вологодской области вакцинация от COVID-19 стартует в январе

20:19 22.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице Каменный мост в Вологде
Женщина идет по улице Каменный мост в Вологде - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области в январе планируют начать массовую вакцинацию населения от коронавируса, очередь желающих уже составляет более 600 человек, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы сформировали лист ожидания, который разместили на портале государственных услуг для всех желающих записаться на вакцинацию тогда, когда она начнется,… когда у нас будет достаточное количество вакцины… Уже сегодня больше 600 человек записалось", - сказал Кувшинников в эфире телеканала "Россия 24".

Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
"Я уверен, что как только мы проведем иммунизацию групп риска, то в начале января начнем уже массовую вакцинацию нашего населения. Очередь уже есть, мы готовы", - добавил вологодский губернатор.
По его оценке, массовая вакцинация от коронавируса охватит около 350 тысяч человек, что составляет примерно 30% населения региона. Для этого в Вологодской области планируется развернуть 145 прививочных пунктов (сейчас их 11).
Кувшинников добавил также, что в регион поступило более 1000 доз вакцины от COVID-19, прививки от коронавируса сделали более 250 человек из группы риска, включающей медиков, социальных работников и педагогов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВологодская область
 
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