В России вакцинация от COVID-19 продолжится в новогодние праздники

"По вашему поручению вакцинация будет идти и в праздничный период для того, чтобы не срывать плановую вакцинацию, вторую аппликацию по введению вакцины", - сказал он премьер-министру Михаилу Мишустину на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.