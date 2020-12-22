https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590429859.html
В России вакцинация от COVID-19 продолжится в новогодние праздники
В России вакцинация от COVID-19 продолжится в новогодние праздники
Вакцинация россиян от коронавируса продолжится в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:50
2020-12-22T16:50
2020-12-22T16:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вакцинация россиян от коронавируса продолжится в новогодние праздники, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество