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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590428269.html
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привились, очередей и других проблем нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:45
2020-12-22T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привились, очередей и других проблем нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин."В настоящее время записалась на вакцинацию 40 тысяч, 25 тысяч уже привилось. Все идет стабильно, никаких ни очередей, ни проблем с этим нет. Тем не менее, сегодня у нас работает 70 прививочных пунктов, при необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. Мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве

16:45 22.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 городской поликлиники - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привились, очередей и других проблем нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В настоящее время записалась на вакцинацию 40 тысяч, 25 тысяч уже привилось. Все идет стабильно, никаких ни очередей, ни проблем с этим нет. Тем не менее, сегодня у нас работает 70 прививочных пунктов, при необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. Мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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