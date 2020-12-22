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Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привились, очередей и других проблем нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:45
2020-12-22T16:45
2020-12-22T16:45
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сергей собянин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На вакцинацию от коронавируса в Москве записались 40 тысяч человек, 25 тысяч уже привились, очередей и других проблем нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин."В настоящее время записалась на вакцинацию 40 тысяч, 25 тысяч уже привилось. Все идет стабильно, никаких ни очередей, ни проблем с этим нет. Тем не менее, сегодня у нас работает 70 прививочных пунктов, при необходимости у нас в резерве стоит еще столько же. Мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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