https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590377413.html

Путин постоянно занимается вопросами вакцинации в России, заявил Песков

Путин постоянно занимается вопросами вакцинации в России, заявил Песков

Президент России Владимир Путин постоянно занимается вопросами борьбы с коронавирусом и подталкивает все регионы к массовому вакцинированию, о причинах того,... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:21

2020-12-22T13:21

2020-12-22T13:21

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно занимается вопросами борьбы с коронавирусом и подталкивает все регионы к массовому вакцинированию, о причинах того, почему он сам пока не делает прививку, глава государства рассказал на недавней пресс-конференции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Избранному президенту США Джо Байдену ранее ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer. Прививка Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare. Трансляцию из клиники вели американские телеканалы, и журналисты спросили Пескова, не мотивирует ли Путина решение Байдена также публично ввести вакцину."Абсолютно. Мы самодостаточная страна, у нас самодостаточный президент с не меньшим опытом, чем у господина Байдена, и вы знаете, что президент постоянно занимается вопросом вакцинации людей. Именно он, собственно, является таким мотором, который сейчас все ведомства подталкивает максимально к продолжению массовой вакцинации по всем регионам. А что касается себя и вакцины, он все недавно исчерпывающе объяснил в ходе недавней пресс-конференции", - сказал Песков.На прошлой неделе на большой пресс-конференции Путин сообщил, что ещё не делал вакцину от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным.Песков также отметил, что о вакцинации Байдена лучше поинтересоваться у пресс-службы избранного президента США."Слава Богу, я не являюсь пресс-секретарем господина Байдена, я являюсь пресс-секретарем Путина. Лучше обратиться к пресс-секретарю господина Байдена, чтобы он рассказал, почему и что это означает", - заявил представитель Кремля.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/putin-1590195654.html

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Путин объяснил, почему пока не вакцинировался Путин объяснил, почему пока не вакцинировался: «Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины ещё не добрались. Я повторяю ещё раз: я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным» Российская вакцина от COVID-19 показана людям от 18 до 60 лет 2020-12-22T13:21 true PT0M53S

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша