Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590346056.html
Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19
Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:17
2020-12-22T13:24
распространение нового коронавируса
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040442_0:86:3124:1843_1920x0_80_0_0_bd55783f0341d3e41108409956d1ff0b.jpg
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ.Как указал глава государства, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, республика может пойти двумя путями, первый из которых заключается в разработке собственных вакцин. "Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем", - заметил Лукашенко.Он также обратил внимание, что производство иммунологических препаратов такого уровня - абсолютно новая для Белоруссии задача, однако определенный потенциал есть и в министерстве здравоохранения, и в Национальной академии наук республики. "Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии", - рассказал глава государства.По его словам, чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов, отрабатываются три возможных технологии получения прототипа вакцины. Кроме того, изучаются динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма. Как пояснил Лукашенко, это поможет выбрать основную "мишень" для создания белорусской вакцины, при этом параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования.Лукашенко сообщил, что второй подход для масштабной вакцинации заключается в локализации производства зарубежных разработок. В этой связи президент поинтересовался, каковы уже изученные и проработанные обстоятельства - сроки, объемы, источники финансирования и перспективы, а также на каком этапе совместный проект холдинга "Белфармпром" и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.Планируется, что в первую очередь в республике будут привиты наиболее уязвимые слои населения - пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. Для этого всегда найдутся средства, добавил глава государства.В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе. Кроме того, на базе белорусского предприятия планируется наладить производство вакцины по технологиям РФ, такое предложение ранее озвучил Лукашенко и поддержал его российский коллега Владимир Путин.Между тем в республике также обсуждается разработка собственной вакцины от COVID-19. В середине декабря Лукашенко заявил, что ее создание может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164220.html
https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586600732.html
https://ria.ru/20201210/zhivotnye-1588581442.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578040442_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_46792e012310d8cb6d170ffd0aeab6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19

11:17 22.12.2020 (обновлено: 13:24 22.12.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ.

"Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало - страна будет обеспечена вакциной, и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Как указал глава государства, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, республика может пойти двумя путями, первый из которых заключается в разработке собственных вакцин. "Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем", - заметил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что производство иммунологических препаратов такого уровня - абсолютно новая для Белоруссии задача, однако определенный потенциал есть и в министерстве здравоохранения, и в Национальной академии наук республики. "Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии", - рассказал глава государства.
Александр Лукашенко во время посещения Столбцовской центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 11:13Распространение нового коронавируса
Лукашенко посетил реанимацию для больных COVID-19
По его словам, чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов, отрабатываются три возможных технологии получения прототипа вакцины. Кроме того, изучаются динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма. Как пояснил Лукашенко, это поможет выбрать основную "мишень" для создания белорусской вакцины, при этом параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования.
Лукашенко сообщил, что второй подход для масштабной вакцинации заключается в локализации производства зарубежных разработок. В этой связи президент поинтересовался, каковы уже изученные и проработанные обстоятельства - сроки, объемы, источники финансирования и перспективы, а также на каком этапе совместный проект холдинга "Белфармпром" и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 13:07Распространение нового коронавируса
Лукашенко назвал COVID-19 политической и экономической болезнью
Планируется, что в первую очередь в республике будут привиты наиболее уязвимые слои населения - пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. Для этого всегда найдутся средства, добавил глава государства.
В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе. Кроме того, на базе белорусского предприятия планируется наладить производство вакцины по технологиям РФ, такое предложение ранее озвучил Лукашенко и поддержал его российский коллега Владимир Путин.
Между тем в республике также обсуждается разработка собственной вакцины от COVID-19. В середине декабря Лукашенко заявил, что ее создание может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Рождественский заезд - 2020 в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:11Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия и Белоруссия будут совместно исследовать COVID-19 у животных
 
Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения БелоруссииЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус"
16:46Мишустин призвал решать вопросы с выплатами медикам в ручном режиме
16:46Россия запросила у ВОЗ и Великобритании данные о мутации коронавируса
16:46Попова заявила об эффективности российской вакцины при новом штамме COVID
16:46Попова назвала регионы со сложной ситуацией по коронавирусу
16:46Попова заявила об отсутствии рисков развития нового штамма COVID в России
16:45Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Москве
16:44Мишустин оценил ситуацию с модернизацией системы здравоохранения
16:43В России выявили 1424 мутации коронавируса
16:42Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с новыми типами коронавируса
16:41Мишустин поручил регионам помогать эффективной работе здравоохранения
16:39Умер автор и продюсер "Чужого" Дэвид Гайлер
16:38В России 52 тысячи человек привились от COVID-19
16:38Врач призвал сутки не садиться за руль после приема алкоголя
16:36В России около 80% больных COVID-19 лечатся амбулаторно
16:36Мурашко оценил ситуацию с койками для больных COVID-19 в регионах
16:35Мурашко назвал нагрузку на здравоохранение из-за COVID-19 колоссальной
16:34В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
16:34Собянин заявил о росте числа госпитализаций больных COVID-19 в Москве
16:34Собянин оценил возможность послабления ограничительных мер по COVID-19
Лента новостейМолния