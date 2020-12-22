https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590346056.html

Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19

Лукашенко заверил, что все белорусы смогут привиться от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T11:17

2020-12-22T11:17

2020-12-22T13:24

распространение нового коронавируса

министерство здравоохранения белоруссии

здоровье - общество

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет обеспечена вакциной от коронавируса COVID-19 и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ.Как указал глава государства, чтобы провести масштабную вакцинацию от COVID-19, республика может пойти двумя путями, первый из которых заключается в разработке собственных вакцин. "Есть ученые, есть наработки, есть школа - надо этим заниматься. На что выйдем, я вас хочу сегодня послушать, чтобы зря не тратить деньги. Поэтому собственными белорусскими вакцинами заниматься будем", - заметил Лукашенко.Он также обратил внимание, что производство иммунологических препаратов такого уровня - абсолютно новая для Белоруссии задача, однако определенный потенциал есть и в министерстве здравоохранения, и в Национальной академии наук республики. "Как мне докладывают, на решение этой задачи уже нацелены ведущие сотрудники и ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии", - рассказал глава государства.По его словам, чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов, отрабатываются три возможных технологии получения прототипа вакцины. Кроме того, изучаются динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной COVID-19, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма. Как пояснил Лукашенко, это поможет выбрать основную "мишень" для создания белорусской вакцины, при этом параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования.Лукашенко сообщил, что второй подход для масштабной вакцинации заключается в локализации производства зарубежных разработок. В этой связи президент поинтересовался, каковы уже изученные и проработанные обстоятельства - сроки, объемы, источники финансирования и перспективы, а также на каком этапе совместный проект холдинга "Белфармпром" и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.Планируется, что в первую очередь в республике будут привиты наиболее уязвимые слои населения - пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. Для этого всегда найдутся средства, добавил глава государства.В понедельник глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство выдало регистрационное удостоверение российской вакцине от коронавируса "Спутник V", после чего она будет допущена к реализации и медицинскому применению на территории республики. По словам Пиневича, вакцинация белорусов от коронавируса начнется в январе. Кроме того, на базе белорусского предприятия планируется наладить производство вакцины по технологиям РФ, такое предложение ранее озвучил Лукашенко и поддержал его российский коллега Владимир Путин.Между тем в республике также обсуждается разработка собственной вакцины от COVID-19. В середине декабря Лукашенко заявил, что ее создание может обойтись Минску примерно в 2 миллиона долларов, эти средства впоследствии окупятся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164220.html

https://ria.ru/20201127/koronavirus-1586600732.html

https://ria.ru/20201210/zhivotnye-1588581442.html

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министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире