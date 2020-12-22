https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya--1590446585.html

Совет раввинов Европы призвал верующих вакцинироваться от коронавируса

Совет раввинов Европы призвал верующих вакцинироваться от коронавируса

Совет раввинов Европы (СРЕ) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, если это советуют врачи в стране пребывания, обращение распространено во вторник... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:08

2020-12-22T18:08

2020-12-22T18:10

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, если это советуют врачи в стране пребывания, обращение распространено во вторник пресс-службой президента СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта."Мы призываем всех верующих строго следовать советам своих врачей, и если врачи рекомендуют прививку, то нужно без колебаний получить вакцину, доступную в их стране", - сказано в обращении совета.В СРЕ выразили надежду на то, что вакцина от COVID-19 остановит распространение коронавируса, "принесшего множество жертв, изменившего нашу жизнь, жизнь наших общин и синагог"."Мы горячо молимся и желаем, чтобы Всевышний избавил нас от всех болезней и недугов, и мы бы беспрепятственно продолжили службы в наших синагогах", - подытожили в совете.

https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya-1590429859.html

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религия, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, москва, европа