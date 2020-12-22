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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/vaktsinatsiya--1590446585.html
Совет раввинов Европы призвал верующих вакцинироваться от коронавируса
Совет раввинов Европы призвал верующих вакцинироваться от коронавируса
Совет раввинов Европы (СРЕ) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, если это советуют врачи в стране пребывания, обращение распространено во вторник... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:08
2020-12-22T18:10
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, если это советуют врачи в стране пребывания, обращение распространено во вторник пресс-службой президента СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта."Мы призываем всех верующих строго следовать советам своих врачей, и если врачи рекомендуют прививку, то нужно без колебаний получить вакцину, доступную в их стране", - сказано в обращении совета.В СРЕ выразили надежду на то, что вакцина от COVID-19 остановит распространение коронавируса, "принесшего множество жертв, изменившего нашу жизнь, жизнь наших общин и синагог"."Мы горячо молимся и желаем, чтобы Всевышний избавил нас от всех болезней и недугов, и мы бы беспрепятственно продолжили службы в наших синагогах", - подытожили в совете.
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религия, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, москва, европа

Совет раввинов Европы призвал верующих вакцинироваться от коронавируса

18:08 22.12.2020 (обновлено: 18:10 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону
Медицинский работник во время вакцинации от коронавируса в военном клиническом госпитале № 1602 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет раввинов Европы (СРЕ) призвал верующих вакцинироваться от коронавируса, если это советуют врачи в стране пребывания, обращение распространено во вторник пресс-службой президента СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.
"Мы призываем всех верующих строго следовать советам своих врачей, и если врачи рекомендуют прививку, то нужно без колебаний получить вакцину, доступную в их стране", - сказано в обращении совета.
В СРЕ выразили надежду на то, что вакцина от COVID-19 остановит распространение коронавируса, "принесшего множество жертв, изменившего нашу жизнь, жизнь наших общин и синагог".
"Мы горячо молимся и желаем, чтобы Всевышний избавил нас от всех болезней и недугов, и мы бы беспрепятственно продолжили службы в наших синагогах", - подытожили в совете.
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