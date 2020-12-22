https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590432436.html

Инфекционист оценил эффективность вакцин против нового штамма COVID-19

Инфекционист оценил эффективность вакцин против нового штамма COVID-19

Эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, можно установить в течение короткого времени, однако пока... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

2020-12-22T17:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

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ПАРИЖ, 22 дек – РИА Новости, Людмила Орищенко. Эффективность существующих вакцин против нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, можно установить в течение короткого времени, однако пока этот вопрос остается открытым, сказал РИА Новости инфекционист Института Пастера (Лилль) Даниэль Камю.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу, 19 декабря, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.По его словам, также необходимо исследовать, приводит ли новая мутация коронавируса к более тяжелым формам заболевания. "Второй большой вопрос: будут ли этот штамм узнан существующими сегодня вакцинами или нужно будет вырабатывать новую вакцину. На данный мы момент мы не знаем. Но должны узнать об этом очень скоро", - сказал Камю.Вместе с тем эксперт указал на то, что производство новой вакцины, если такая потребуется, не представляет сложности. "Естественно, это нежелательный сценарий. Но в то же время это все преодолимо", - заявил собеседник агентства, говоря о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты "Она будет производиться таким же способом, но необходимо будет изменить матричную РНК и все. Это несложно. Это вопрос нескольких месяцев. Естественно, это нежелательно. Потому что необходимо проводить и вакцинацию против первого типа коронавируса, он никуда не исчез. И тогда нужно будет вакцинировать два раза", - сказал Камю.Все хотели бы иметь универсальную вакцину, которая была бы эффективна при любых мутациях коронавируса, но пока такой не существует, подчеркивает он. Кроме того, пока неизвестна продолжительность защиты существующих вакцин, указывает инфекционист.Говоря о возможности выработки коллективного иммунитета, эксперт отметил, что это не является чем-то невозможным. "Но на это потребуется очень много времени. Как минимум необходим год", - добавил он.Для достижения коллективного иммунитета как минимум 60% людей на планете должны быть вакцинированы или иметь антитела, напомнил Камю.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/mutatsiya-1590378232.html

https://ria.ru/20201222/london-1590337685.html

великобритания

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коронавирус covid-19, великобритания