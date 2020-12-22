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Российская вакцина от коронавируса прибудет в Аргентину 24 декабря

Российская вакцина от коронавируса прибудет в Аргентину 24 декабря

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прибудет в Аргентину позже – 24 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:23

2020-12-22T16:23

2020-12-22T16:23

распространение нового коронавируса

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прибудет в Аргентину позже – 24 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas.Ранее планировалось, что самолет отправится за препаратом в 3.30 (9.30 мск) 22 декабря и вернется в 18.30 23 декабря (0.30 24 декабря мск)."Время изменилось – вылет состоится в 19.30 (во вторник, 1.30 среды мск – ред.), прилет в Аргентину запланирован на 10.00 (16.00 мск - ред.) 24 декабря", - сообщил собеседник агентства.Он пояснил, что задержка для грузовых рейсов - это нормальная ситуация. "Приходится учитывать логистические вопросы, таможенное оформление. Это специальный рейс, для которого нужно много разрешений. Поэтому было принято решение отложить его (на более поздний срок – ред.), чтобы все перепроверить", - отметил представитель авиакомпании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина