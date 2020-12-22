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Российская вакцина от коронавируса прибудет в Аргентину 24 декабря
Российская вакцина от коронавируса прибудет в Аргентину 24 декабря
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прибудет в Аргентину позже – 24 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:23
2020-12-22T16:23
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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здоровье - общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прибудет в Аргентину позже – 24 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas.Ранее планировалось, что самолет отправится за препаратом в 3.30 (9.30 мск) 22 декабря и вернется в 18.30 23 декабря (0.30 24 декабря мск)."Время изменилось – вылет состоится в 19.30 (во вторник, 1.30 среды мск – ред.), прилет в Аргентину запланирован на 10.00 (16.00 мск - ред.) 24 декабря", - сообщил собеседник агентства.Он пояснил, что задержка для грузовых рейсов - это нормальная ситуация. "Приходится учитывать логистические вопросы, таможенное оформление. Это специальный рейс, для которого нужно много разрешений. Поэтому было принято решение отложить его (на более поздний срок – ред.), чтобы все перепроверить", - отметил представитель авиакомпании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, аргентина

Российская вакцина от коронавируса прибудет в Аргентину 24 декабря

16:23 22.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВакцина от CoVID-19 "Гам-КОВИД-Вак"
Вакцина от CoVID-19 Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 дек – РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" прибудет в Аргентину позже – 24 декабря, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Aerolineas Argentinas.
Ранее планировалось, что самолет отправится за препаратом в 3.30 (9.30 мск) 22 декабря и вернется в 18.30 23 декабря (0.30 24 декабря мск).
"Время изменилось – вылет состоится в 19.30 (во вторник, 1.30 среды мск – ред.), прилет в Аргентину запланирован на 10.00 (16.00 мск - ред.) 24 декабря", - сообщил собеседник агентства.
Он пояснил, что задержка для грузовых рейсов - это нормальная ситуация. "Приходится учитывать логистические вопросы, таможенное оформление. Это специальный рейс, для которого нужно много разрешений. Поэтому было принято решение отложить его (на более поздний срок – ред.), чтобы все перепроверить", - отметил представитель авиакомпании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАргентина
 
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