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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590324240.html
СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19
СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19
Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении доз вакцины от коронавируса у британской... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T09:32
2020-12-22T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мухиддин яссин
нии им. гамалеи
astrazeneca
малайзия
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении доз вакцины от коронавируса у британской фармацевтической компании AstraZeneca, а также ведут переговоры о закупке доз вакцин у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщает газета Malay Mail.Как уточняет издание, правительство Малайзии заключило соглашение о покупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca. С двумя китайскими компаниями и российским НИЦЭМ им. Гамалеи переговоры находятся на продвинутой стадии.Как написал министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин на своей странице в Twitter, предполагается, что это позволит обеспечить вакцинами более 80% населения.Ранее сообщалось, что министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что правительство страны ожидает получения первой партии вакцины против коронавируса от компании Pfizer в феврале следующего года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мухиддин яссин, нии им. гамалеи, astrazeneca , малайзия, в мире

СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

09:32 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении доз вакцины от коронавируса у британской фармацевтической компании AstraZeneca, а также ведут переговоры о закупке доз вакцин у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщает газета Malay Mail.
Как уточняет издание, правительство Малайзии заключило соглашение о покупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca. С двумя китайскими компаниями и российским НИЦЭМ им. Гамалеи переговоры находятся на продвинутой стадии.
Как написал министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин на своей странице в Twitter, предполагается, что это позволит обеспечить вакцинами более 80% населения.
"Премьер-министр только что объявил о нашем обновленном наборе вакцин от COVID-19. После подписания соглашений с COVAX, Pfizer и AstraZeneca и завершения работы над соглашениями с Sinovac, CanSino и НИЦЭМ им. Гамалеи у нас будут вакцины почти для 83% нашего населения", - написал он.
Ранее сообщалось, что министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что правительство страны ожидает получения первой партии вакцины против коронавируса от компании Pfizer в феврале следующего года.
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7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мухиддин ЯссинНИИ им. ГамалеиAstraZenecaМалайзияВ мире
 
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