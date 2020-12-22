https://ria.ru/20201222/vaktsina-1590324240.html

СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении доз вакцины от коронавируса у британской... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T09:32

2020-12-22T09:32

2020-12-22T09:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мухиддин яссин

нии им. гамалеи

astrazeneca

малайзия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381049_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb347ed4f58b7a14e52984e291cf8cfa.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о том, что власти страны заключили соглашение о приобретении доз вакцины от коронавируса у британской фармацевтической компании AstraZeneca, а также ведут переговоры о закупке доз вакцин у китайских компаний Sinovac и CanSino и российского НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщает газета Malay Mail.Как уточняет издание, правительство Малайзии заключило соглашение о покупке 6,4 миллиона доз вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca. С двумя китайскими компаниями и российским НИЦЭМ им. Гамалеи переговоры находятся на продвинутой стадии.Как написал министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин на своей странице в Twitter, предполагается, что это позволит обеспечить вакцинами более 80% населения.Ранее сообщалось, что министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али заявил, что правительство страны ожидает получения первой партии вакцины против коронавируса от компании Pfizer в феврале следующего года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мухиддин яссин, нии им. гамалеи, astrazeneca , малайзия, в мире