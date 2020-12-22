https://ria.ru/20201222/ubiystvo-1590315723.html

Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача

Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача

Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве врача, подрабатывавшего частным извозом, и приговорил его к 19 годам тюрьмы, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T06:15

2020-12-22T06:15

2020-12-22T10:30

следственный комитет россии (ск рф)

магадан

происшествия

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МАГАДАН, 22 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве врача, подрабатывавшего частным извозом, и приговорил его к 19 годам тюрьмы, сообщает СУ СК России по региону во вторник.По материалам следствия, врач Магаданской областной больницы Андрей Ким накануне празднования Нового года-2020 подрабатывал частным извозом и приехал забрать знакомых с вечеринки в гаражном кооперативе. Один из празднующих открыл там стрельбу.Дополняется, что суд присяжных признал стрелявшего виновным в покушении на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений и убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга."На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Магаданского областного суда мужчине по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает ведомство.Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20201220/ubiystvo-1590131256.html

магадан

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следственный комитет россии (ск рф), магадан, происшествия