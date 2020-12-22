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Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве врача, подрабатывавшего частным извозом, и приговорил его к 19 годам тюрьмы, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T06:15
2020-12-22T10:30
следственный комитет россии (ск рф)
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 22 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве врача, подрабатывавшего частным извозом, и приговорил его к 19 годам тюрьмы, сообщает СУ СК России по региону во вторник.По материалам следствия, врач Магаданской областной больницы Андрей Ким накануне празднования Нового года-2020 подрабатывал частным извозом и приехал забрать знакомых с вечеринки в гаражном кооперативе. Один из празднующих открыл там стрельбу.Дополняется, что суд присяжных признал стрелявшего виновным в покушении на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений и убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга."На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Магаданского областного суда мужчине по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает ведомство.Приговор суда в законную силу не вступил.
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следственный комитет россии (ск рф), магадан, происшествия

Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача

06:15 22.12.2020 (обновлено: 10:30 22.12.2020)
 
© Фото : СУСК по Магаданской областиВ Магадане оглашен приговор мужчине за убийство и покушение на убийство трех лиц
В Магадане оглашен приговор мужчине за убийство и покушение на убийство трех лиц - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : СУСК по Магаданской области
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МАГАДАН, 22 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал жителя города виновным в убийстве врача, подрабатывавшего частным извозом, и приговорил его к 19 годам тюрьмы, сообщает СУ СК России по региону во вторник.
По материалам следствия, врач Магаданской областной больницы Андрей Ким накануне празднования Нового года-2020 подрабатывал частным извозом и приехал забрать знакомых с вечеринки в гаражном кооперативе. Один из празднующих открыл там стрельбу.
"Открыв дверь гаражных ворот, он произвел три выстрела в сторону своих знакомых, а затем два прицельных выстрела в водителя автомобиля, который направил к нему транспортное средство и пытался пресечь его противоправные действия. От полученных огнестрельных ран 36-летний водитель скончался на месте. Поступок погибшего, который расценен следствием как выполнение им общественного долга, позволил избежать большего количества жертв, обезоружить и задержать осужденного на месте преступления", - говорится в сообщении.
Дополняется, что суд присяжных признал стрелявшего виновным в покушении на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений и убийстве лица в связи с выполнением им общественного долга.
"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором Магаданского областного суда мужчине по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает ведомство.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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