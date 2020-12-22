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Туризм
https://ria.ru/20201222/turtsiya-1590359926.html
В Турции отели вернут туристам деньги за отмененные новогодние банкеты
В Турции отели вернут туристам деньги за отмененные новогодние банкеты
Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:40
2020-12-22T12:40
коронавирус covid-19
гостиницы
отели
новый год
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий в стране, сообщает АТОР.Ранее МВД Турции разослало во все провинции страны циркуляр, где говорится, что развлекательные новогодние программы в отелях запрещены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В частности, с 22 часов 31 декабря до пяти часов 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях гостиниц."Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам — напрямую, либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — говорится в сообщении ассоциации.Там пояснили, что этот Новый год в Турции гости смогут провести со своими семьями или компаниями — с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя "крупных скоплений".
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коронавирус covid-19, гостиницы, отели, новый год, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

В Турции отели вернут туристам деньги за отмененные новогодние банкеты

12:40 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы в отеле в Анталье
Туристы в отеле в Анталье - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий в стране, сообщает АТОР.
Ранее МВД Турции разослало во все провинции страны циркуляр, где говорится, что развлекательные новогодние программы в отелях запрещены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В частности, с 22 часов 31 декабря до пяти часов 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях гостиниц.
"Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам — напрямую, либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — говорится в сообщении ассоциации.
Там пояснили, что этот Новый год в Турции гости смогут провести со своими семьями или компаниями — с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя "крупных скоплений".
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