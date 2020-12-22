https://ria.ru/20201222/turtsiya-1590359926.html
В Турции отели вернут туристам деньги за отмененные новогодние банкеты
В Турции отели вернут туристам деньги за отмененные новогодние банкеты
Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:40
2020-12-22T12:40
2020-12-22T12:40
коронавирус covid-19
гостиницы
отели
новый год
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149906/40/1499064069_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_c98eb0ade4ce61a4261e62a43d6ada86.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий в стране, сообщает АТОР.Ранее МВД Турции разослало во все провинции страны циркуляр, где говорится, что развлекательные новогодние программы в отелях запрещены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В частности, с 22 часов 31 декабря до пяти часов 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях гостиниц."Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам — напрямую, либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — говорится в сообщении ассоциации.Там пояснили, что этот Новый год в Турции гости смогут провести со своими семьями или компаниями — с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя "крупных скоплений".
https://ria.ru/20201217/dominikana-1589513577.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/149906/40/1499064069_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_6af18c414387f5788ef59161661ce99e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, гостиницы, отели, новый год, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Администрация турецких отелей вернет туристам деньги за гала-ужины, которые не состоятся из-за тотального запрета на проведение массовых новогодних мероприятий в стране, сообщает АТОР.
Ранее МВД Турции разослало во все провинции страны циркуляр, где говорится, что развлекательные новогодние программы в отелях запрещены в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса. В частности, с 22 часов 31 декабря до пяти часов 4 января запрещается исполнение и трансляция музыки в ресторанах, холлах и других общих помещениях гостиниц.
"Представители турецких отелей и принимающих компаний заверяют, что в случае оплаченных новогодних гала-ужинов средства будут возвращены туристам — напрямую, либо через туроператора. Такие прецеденты уже есть, процедура стандартна. Однако подробности будут доступны завтра-послезавтра", — говорится в сообщении ассоциации.
Там пояснили, что этот Новый год в Турции гости смогут провести со своими семьями или компаниями — с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы — в работающих ресторанах и барах отелей, не образуя "крупных скоплений".