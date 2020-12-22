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Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо
Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо
Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:24
2020-12-22T13:47
россия
цены на нефть
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин.Новак отметил, что разработанный по поручению Путина механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет держать цены на нефтепродукты на таком уровне."Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50–55 долларов за баррель", - сказал Новак на встрече с президентом."И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина", - заключил он.
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россия, цены на нефть, александр новак, владимир путин, экономика

Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо

13:24 22.12.2020 (обновлено: 13:47 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин.
Новак отметил, что разработанный по поручению Путина механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет держать цены на нефтепродукты на таком уровне.
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"Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50–55 долларов за баррель", - сказал Новак на встрече с президентом.
"И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина", - заключил он.
 
РоссияЦены на нефтьАлександр НовакВладимир ПутинЭкономика
 
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