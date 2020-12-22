https://ria.ru/20201222/toplivo-1590378531.html
Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо
Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо
Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:24
2020-12-22T13:24
2020-12-22T13:47
россия
цены на нефть
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин.Новак отметил, что разработанный по поручению Путина механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет держать цены на нефтепродукты на таком уровне."Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50–55 долларов за баррель", - сказал Новак на встрече с президентом."И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина", - заключил он.
https://ria.ru/20201202/neftepererabotka-1587180922.html
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россия, цены на нефть, александр новак, владимир путин, экономика
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак
пообещал президенту России Владимиру Путину
строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин.
Новак отметил, что разработанный по поручению Путина механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет держать цены на нефтепродукты на таком уровне.
"Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50–55 долларов за баррель", - сказал Новак на встрече с президентом.
"И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина", - заключил он.