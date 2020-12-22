https://ria.ru/20201222/toplivo-1590378531.html

Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо

Новак пообещал Путину строго следить за ценами на топливо

Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:24

2020-12-22T13:24

2020-12-22T13:47

россия

цены на нефть

александр новак

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак пообещал президенту России Владимиру Путину строго следить, чтобы цены на топливо на внутреннем рынке не росли быстрее инфляции, в том числе на бензин, дизтопливо и авиакеросин.Новак отметил, что разработанный по поручению Путина механизм по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет держать цены на нефтепродукты на таком уровне."Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50–55 долларов за баррель", - сказал Новак на встрече с президентом."И дальше так же строго будем следить по вашему поручению, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина", - заключил он.

https://ria.ru/20201202/neftepererabotka-1587180922.html

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россия, цены на нефть, александр новак, владимир путин, экономика