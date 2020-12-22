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Капремонт полувекового пешеходного тоннеля завершился в Москве
Капремонт полувекового пешеходного тоннеля завершился в Москве
Капремонт пешеходного тоннеля, введенного в эксплуатацию более полувека назад, завершился на юго-востоке Москвы, сообщает во вторник пресс-служба столичного... РИА Новости, 28.12.2020
2020-12-22T14:07
2020-12-28T19:08
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Капремонт пешеходного тоннеля, введенного в эксплуатацию более полувека назад, завершился на юго-востоке Москвы, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.Отмечается, что на время проведения работ сооружение полностью не закрывали. Ремонт проходил поэтапно, поэтому пока на одной половине тоннеля велись работы, вторая оставалась открытой для пешеходов.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Капремонт полувекового пешеходного тоннеля завершился в Москве

14:07 22.12.2020 (обновлено: 19:08 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗнак пешеходного перехода, ограниченного лентой
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Капремонт пешеходного тоннеля, введенного в эксплуатацию более полувека назад, завершился на юго-востоке Москвы, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В районе Южнопортовый завершился капитальный ремонт пешеходного тоннеля на улице Сайкина. Работы были проведены меньше чем за полгода. В рамках капремонта специалисты ГБУ "Гормост" обновили 290 квадратных метров напольного покрытия и более 700 квадратных метров облицовки стен тоннеля и сходов. Всю устаревшую керамическую плитку демонтировали, вместо нее стены выложили гранитным камнем. Также были отремонтированы лестничные сходы, переходные площадки, пандусы и парапеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время проведения работ сооружение полностью не закрывали. Ремонт проходил поэтапно, поэтому пока на одной половине тоннеля велись работы, вторая оставалась открытой для пешеходов.
"Пешеходный тоннель расположен у дома 15 на улице Сайкина. Общая площадь сооружения – 479 квадратных метров. Он предназначен для беспрепятственного и безопасного перехода жителей с одной стороны улицы на другую. Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году, с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался", - дополняется в сообщении.
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