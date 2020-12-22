Капремонт полувекового пешеходного тоннеля завершился в Москве

"Пешеходный тоннель расположен у дома 15 на улице Сайкина. Общая площадь сооружения – 479 квадратных метров. Он предназначен для беспрепятственного и безопасного перехода жителей с одной стороны улицы на другую. Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году, с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался", - дополняется в сообщении.